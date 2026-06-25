W ostatnich latach szkoleniowiec ograniczył działalność trenerską właśnie z powodu nawrotu choroby, z którą zmagał się od 2024 roku.

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Castellani przez 12 lat (1976-1988) był siatkarzem reprezentacji Argentyny, z którą wywalczył brąz w mistrzostwach świata w 1982 i brąz na igrzyskach w Seulu w 1988.

Argentyńczyk zapisał się na stałe w historii polskiej siatkówki jako trener, który w 2009 roku poprowadził Biało-Czerwonych do mistrzostwa Europy. Był to pierwszy w historii złoty medal reprezentacji Polski wywalczony w tych zawodach. Funkcję selekcjonera pełnił w latach 2009–2010, a wcześniej z ogromnymi sukcesami prowadził PGE Skra Bełchatów (w latach 2006-2009), z którą zdobył trzykrotnie mistrzostwo Polski.

Po zakończeniu pracy z reprezentacją Polski Castellani kontynuował karierę szkoleniową. Prowadził m.in. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, pracował w Turcji, Finlandii, Brazylii, Grecji oraz z reprezentacjami Finlandii i Argentyny. Ceniono go za spokój, umiejętność budowania zespołu i nowoczesne podejście do siatkówki, dzięki czemu pozostawił po sobie trwały ślad w światowej siatkówce.

14 września 2009 „za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu, za osiągnięcia w pracy szkoleniowej” prezydent Lech nadał mu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Dekoracji w imieniu prezydenta dokonał dzień później premier Donald Tusk.