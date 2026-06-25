W meczu z Ekwadorem Curaçao wywalczyło swój pierwszy punkt w historii MŚ, a kibice drużyny mieli powody do radości
Curaçao – Wybrzeże Kości Słoniowej, 25.06, godz. 22.00
Ekwador – Niemcy, 25.06, godz. 22.00
Japonia – Szwecja, 26.06, godz. 1.00
Tunezja – Holandia, 26.06, godz. 1.00
Turcja – USA, 26.06, godz. 4.00
Paragwaj – Australia, 26.06, godz. 4.00
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. USA
|2
|6
|6-1
|2. Australia
|2
|3
|2-2
|3. Paragwaj
|2
|3
|2-4
|4. Turcja
|2
|0
|0-3
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Niemcy
|2
|6
|9-2
|2. Wybrzeże Kości Słoniowej
|2
|3
|2-2
|3. Ekwador
|2
|1
|0-1
|4. Curaçao
|2
|1
|1-7
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Holandia
|2
|4
|7-3
|2. Japonia
|2
|4
|6-2
|3. Szwecja
|2
|3
|6-6
|4. Tunezja
|2
|0
|1-9
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