Mundial 2026, dzień piętnasty. Wyniki meczów

Przed nami decydujące starcia w grupach D, E i F. Pewni awansu Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a debiutujące na MŚ Curaçao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Reprezentacja Japonii stanie naprzeciwko zespołu Szwecji, zaś pozostająca bez punktu Tunezja rozgra mecz z Holandią. W swym ostatnim meczu na tym mundialu Turcy zagrają z USA, zaś Paragwaj i Australia powalczą o drugie miejsce w swojej grupie.

