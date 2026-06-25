Mecz numer 55

Curaçao – Wybrzeże Kości Słoniowej, 25.06, godz. 22.00

Mecz numer 56

Ekwador – Niemcy, 25.06, godz. 22.00

Mecz numer 57

Japonia – Szwecja, 26.06, godz. 1.00

Mecz numer 58

Tunezja – Holandia, 26.06, godz. 1.00

Mecz numer 59

Turcja – USA, 26.06, godz. 4.00

Mecz numer 60

Paragwaj – Australia, 26.06, godz. 4.00

Grupa D

Mecze Punkty Bramki
1. USA 2 6 6-1
2. Australia 2 3 2-2
3. Paragwaj 2 3 2-4
4. Turcja 2 0 0-3

Grupa E

Mecze Punkty Bramki
1. Niemcy 2 6 9-2
2. Wybrzeże Kości Słoniowej 2 3 2-2
3. Ekwador 2 1 0-1
4. Curaçao 2 1 1-7

Grupa F

Mecze Punkty Bramki
1. Holandia 2 4 7-3
2. Japonia 2 4 6-2
3. Szwecja 2 3 6-6
4. Tunezja 2 0 1-9