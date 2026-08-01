Podopieczni Nikoli Grbicia traktują rozgrywki Ligi Narodów jako kluczowy sprawdzian przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Pewna wygrana w półfinale pokazuje, że biało-czerwoni nie zamierzają czekać z najwyższą formą do września.

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Polska w finale siatkarskiej Ligi Narodów

Sobotnie spotkanie od samego początku toczyło się pod dyktando Polaków. Biało-czerwoni narzucili rywalom swoje warunki gry, znakomicie pracując w bloku i na zagrywce. Wygrane partie do 16, 19 i 17 punktów najlepiej oddają przepaść, jaka dzieliła tego dnia obie ekipy – Słoweńcy nie byli w stanie nawiązać wyrównanej walki w żadnym z setów.

Przed Polakami pozostał już tylko ostatni krok. W niedzielnym finale nasi siatkarze staną przed szansą na przypieczętowanie swojej dominacji i zdobycie kolejnego trofeum do bogatej kolekcji.