Mistrzostwa świata siatkarzy. Polacy wykonali zadanie, czas na kolejnego rywala

Polska i Holandia już wcześniej były pewne awansu do kolejnej rundy mistrzostw świata, rozgrywanych na Filipinach. Wszystko potoczyło się zgodnie z planem, bo pozostałe drużyny z grupy B, czyli Katar i Rumunia były o klasę gorsze od faworytów (w bezpośrednim starciu tych zespołów historyczne zwycięstwo odniosła drużyna z Azji).
O tym, kto zajmie pierwsze miejsce i zapewni sobie teoretycznie łatwiejszą ścieżkę do strefy medalowej, miało rozstrzygnąć ostatnie spotkanie. Holendrzy przystąpili do niego osłabieni, bez Nimira Abdel-Aziza, który nie przyleciał na Filipiny, ale przygotowuje się do nowego sezonu w Ziraacie Bankasi Ankara (przynajmniej takie zdjęcie zamieścił turecki klub w mediach społecznościowych).
Ten atakujący był główną siłą reprezentacji Holandii, potrafił zdobywać punkty seriami i niemal sam wygrywać mecze. Pod jego nieobecność w starciu z Polską prowadzenie ataku Holendrów wziął na siebie Michiel Ahyi, który sprawiał naszym graczom sporo kłopotów, nie tylko kończąc akcje ze znakomitą skutecznością, ale też serwując asy.
Polacy rozbili Katar 3:0 i zagwarantowali sobie awans do 1/8 finału mistrzostw świata.
Zawodnicy Nikoli Grbicia potrzebowali trochę czasu, żeby się rozpędzić. W pierwszym secie dali sobie wyrwać prowadzenie, a potem chociaż selekcjoner dwa razy brał przerwę na żądanie, nie potrafili odrobić strat.
Później jednak pokazali to, co na tak długim turnieju jest szczególnie istotne, czyli głębię składu. Drugiego seta bardzo pomógł wygrać Tomasz Fornal, w trzecim błysnął kapitan Bartosz Kurek, a w czwartym świetnie zaprezentował się Kamil Semeniuk, który wszedł na zagrywkę przy stanie 18:16 dla rywali, a opuścił ją, gdy Polacy prowadzili 21:18. Prowadzenia już nie oddali i wygrali 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:22)
W 1/8 finału Polacy zmierzą się w sobotę z Kanadą, która nadspodziewanie gładko przegrała mecz „na szczycie” z Turcją 0:3. Polacy na szczęście bez problemu awansowali do kolejnej fazy mistrzostw świata, rozgrywając tylko dziesięć setów i oszczędzając siły.
Jestem pełen optymizmu przed turniejem, ale zdaję też sobie sprawę, że można odpaść po jednym słabszym meczu
Uniknęli losu Włochów i Francuzów. Mistrzowie świata przegrali 2:3 z Belgami, a mistrzowie olimpijscy Francuzi w pięciu setach ulegli przeciętnej reprezentacji Finlandii. Jeszcze gorzej wypadli Japończycy (srebrni medaliści Ligi Narodów z poprzedniego roku), którzy z turniejem pożegnali się już po porażkach w dwóch pierwszych meczach z Turcją i Kanadą, w których nie zdobyli nawet seta.
