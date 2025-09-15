Reklama

Mistrzostwa świata siatkarzy. Polacy wygrali z Katarem i zapewnili sobie awans do 1/8 finału

Polacy rozbili Katar 3:0 i zagwarantowali sobie awans do 1/8 finału mistrzostw świata. Mecz był lekki, łatwy i przyjemny dla naszych siatkarzy i kibiców. Gorsze humory mieli rywale, którzy przegrali do zera.

Publikacja: 15.09.2025 19:44

Mistrzostwa świata siatkarzy. Polacy wygrali z Katarem i zapewnili sobie awans do 1/8 finału

Foto: REUTERS/Noel Celis

Łukasz Majchrzyk

Polacy są siatkarską potęgą, a reprezentacja Kataru, chociaż w ostatnich latach mocno się rozwija, ciągle na światowej arenie jest słabeuszem. W piłce nożnej czasem się zdarza, że mecze między takimi drużynami kończą się remisem, a może nawet sensacyjną porażką faworyta, jeśli druga drużyna ma odpowiednio dużo szczęścia. W siatkówce takie rzeczy są niemal niemożliwe, skoro do wygrania choćby tylko jednego seta potrzeba zdobycia 25 punktów. Już wynik 3:1 można uznać za niespodziankę.

Reprezentanci Polski pokazali w poniedziałek, kto był zdecydowanym faworytem i w żadnym secie nie pozwolili rywalom marzyć, że mogliby sprawić im jakiekolwiek kłopoty. Co z tego, że w pierwszej partii Katarczycy do stanu 15:15 nie pozwalali Polakom na zbudowanie bezpiecznej przewagi, skoro w końcówce biało-czerwoni wrzucili wyższy bieg, wyszli na prowadzenie i wygrali 25:21 (ostatni punkt zdobył środkowy Norbert Huber).

Polska – Katar 3:0. Jest awans do kolejnej rundy

Drugi set miał jeszcze krótszą i prostszą historię niż ten otwierający spotkanie. Polacy od początku wyraźnie prowadzili i nie wypadli z rytmu, nawet gdy trener Camilo Andres Soto poprosił o przerwę na żądanie przy stanie 3:9. Potem przewaga naszej drużyny jeszcze rosła, a wszystko skończył asem serwisowym Kamil Semeniuk.

Czytaj więcej

MŚ w siatkówce: Trochę kłopotów na początek
Siatkówka
MŚ w siatkówce: Trochę kłopotów na początek

Po dwóch boleśnie przegranych setach Katarczycy w trzecim jeszcze raz zmobilizowali się do walki, ale to wystarczyło do toczenia wyrównanej walki tylko na początku seta. Punkty zdobywał m.in. rezerwowy przyjmujący Artur Szalpuk, a rywale mieli kłopoty ze skuteczną grą w ataku. Polacy byli tak rozluźnieni, że czasami nawet bawili się na parkiecie, a selekcjoner Nikola Grbić dał odpocząć gwiazdom drużyny i wpuścił zawodników drugiego planu.

Reklama
Reklama

Kto rywalem polskich siatkarzy w 1/8 finału mistrzostw świata?    

Turniej na Filipinach jest długi i trzeba mądrze rozkładać siły. Reprezentacja Polski zapewniła już sobie awans do kolejnej rundy mistrzostw świata, ale ciągle jeszcze nie wiadomo, z którego miejsca.

Czytaj więcej

Marcin Janusz
Siatkówka
Marcin Janusz dla „Rzeczpospolitej": Podejdźmy do mistrzostw świata z pokorą

Biało-czerwonym zostało do rozegrania najtrudniejsze spotkanie z Holendrami, którzy też mają na koncie dwa zwycięstwa. To starcie rozstrzygnie, kto zajmie pierwsze miejsce w grupie. Rywalem Polaków w 1/8 finału będzie Turcja lub Kanada, które mają po dwa zwycięstwa w grupie G.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Siatkówka Mistrzostwa Świata w Siatkówce Mężczyzn

Polacy są siatkarską potęgą, a reprezentacja Kataru, chociaż w ostatnich latach mocno się rozwija, ciągle na światowej arenie jest słabeuszem. W piłce nożnej czasem się zdarza, że mecze między takimi drużynami kończą się remisem, a może nawet sensacyjną porażką faworyta, jeśli druga drużyna ma odpowiednio dużo szczęścia. W siatkówce takie rzeczy są niemal niemożliwe, skoro do wygrania choćby tylko jednego seta potrzeba zdobycia 25 punktów. Już wynik 3:1 można uznać za niespodziankę.

Pozostało jeszcze 81% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
MŚ w siatkówce: Trochę kłopotów na początek
Siatkówka
MŚ w siatkówce: Trochę kłopotów na początek
Marcin Janusz
Siatkówka
Marcin Janusz dla „Rzeczpospolitej": Podejdźmy do mistrzostw świata z pokorą
Magdalena Stysiak
Siatkówka
Niespodzianki nie było. Półfinał mistrzostw świata nie dla polskich siatkarek
Mistrzostwa świata siatkarek. Bal debiutantek w Tajlandii
Siatkówka
Mistrzostwa świata siatkarek. Bal debiutantek w Tajlandii
Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów
Siatkówka
Pokaz siły polskich siatkarzy. Wygrali Ligę Narodów bez straty seta
Reklama
Reklama
e-Wydanie