Aktualizacja: 13.09.2025 21:36 Publikacja: 13.09.2025 20:06
Foto: REUTERS/Noel Celis
Polacy pojechali na Filipiny po medal. Od lat są jedną z najlepszych drużyn na świecie, co potwierdzili, wygrywając Ligę Narodów i to nawet bez swojego podstawowego rozgrywającego Marcina Janusza. Takie mecze, jak ten z Rumunami, trzeba wygrywać bez straty seta, żeby zachować jak najwięcej sił na decydujące starcia.
W Grupie B, w której występują Polacy, póki co tylko Holandia wygląda na rywala, z którym trzeba się będzie wysilić. Rumunia jest zespołem bardzo przeciętnym i próżno tam szukać nazwisk, które by coś znaczyły w europejskiej siatkówce. Nic dziwnego, że na występ w mundialu czekali od 40 lat.
Czytaj więcej
Jestem pełen optymizmu przed turniejem, ale zdaję też sobie sprawę, że można odpaść po jednym sła...
Okazało się jednak, że i z taką drużyną można mieć kłopoty, jeśli nie działa zagrywka, a rywalom wyjdzie kilka akcji, po których zaczną się nakręcać do jeszcze lepszej gry. Tak właśnie było w pierwszym secie pierwszego meczu Polaków. Po stronie Rumunów w ataku bezbłędny był Adrian Aciobanitei, u nas były problemy w polu serwisowym. Rywale w pewnym momencie prowadzili 13:11 i po każdej akcji głośno się cieszyli, żeby jeszcze wzbudzić w sobie animusz.
Przy stanie 23:23 zrobiło się naprawdę niebezpiecznie, kiedy na blok nadział się Tomasz Fornal. Na szczęście Polacy się wybronili, a potem zaczęła się gra na przewagi. Raz jedni, raz drudzy mieli szansę na wygranie partii. Przy stanie 31:32 wydawało się, że Rumuni zaatakowali po bloku, na szczęście wideoweryfikacja pokazał, że żaden z Polaków nie dotknął piłki. Ostatecznie to zawodnicy Nikoli Grbicia wygrali tę partię, chociaż rywale mieli cztery piłki setowe.
Czytaj więcej
Polscy siatkarze pokonali w finale Ligi Narodów Włochów 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). To ich drugi t...
Potem już wszystko poszło zgodnie z planem. Wilfredo Leon zaczął serwować tak, jak wszystkich przyzwyczaił, dołączył do niego też Bartosz Kurek, a z rywali jakby uszło powietrze. Drugiego seta przegrali do 15. Pożar został opanowany i trener Grbić wpuszczał na boisko nawet rezerwowych Maksymiliana Graniecznego i Szymona Jakubiszaka, żeby dawać odpoczywać gwiazdom.
To był dobry początek mistrzostw świata i co najważniejsze zwycięski. Teraz w poniedziałek biało-czerwonych czeka mecz z Katarem.
Transmisje z mistrzostw świata w sportowych kanałach Polsatu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Polacy pojechali na Filipiny po medal. Od lat są jedną z najlepszych drużyn na świecie, co potwierdzili, wygrywając Ligę Narodów i to nawet bez swojego podstawowego rozgrywającego Marcina Janusza. Takie mecze, jak ten z Rumunami, trzeba wygrywać bez straty seta, żeby zachować jak najwięcej sił na decydujące starcia.
W Grupie B, w której występują Polacy, póki co tylko Holandia wygląda na rywala, z którym trzeba się będzie wysilić. Rumunia jest zespołem bardzo przeciętnym i próżno tam szukać nazwisk, które by coś znaczyły w europejskiej siatkówce. Nic dziwnego, że na występ w mundialu czekali od 40 lat.
Jestem pełen optymizmu przed turniejem, ale zdaję też sobie sprawę, że można odpaść po jednym słabszym meczu – m...
Polskie siatkarki w ćwierćfinale mistrzostw świata trafiły na rywalki najtrudniejsze z możliwych. Włoszki pokaza...
Ruszyły mistrzostwa świata siatkarek. O medal będzie Polkom bardzo ciężko, głównie przez pechowe losowanie, któr...
Polscy siatkarze pokonali w finale Ligi Narodów Włochów 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). To ich drugi triumf w tych ro...
Polscy siatkarze pokonali Brazylię 3:0 w półfinale Ligi Narodów. W niedzielę w finale rywalem Polaków będą Włosi.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas