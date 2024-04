Rywalizacja pucharowa, która zawsze przynosi najwięcej emocji, potrwa od 10 do 28 kwietnia — o ile w finale bądź grze o brązowe medale do wyłonienia triumfatora potrzebne będą trzy spotkania. To jednak dopiero za nieco ponad tydzień. Najpierw trzeba bowiem wyłonić półfinalistów.

Ćwierćfinały rozstrzygnięte zostaną w dwumeczu. Jeśli zespoły wygrają po jednym spotkaniu za tyle samo punktów (trzy za 3:0 i 3:2, dwa za 3:2), wówczas o awansie do kolejnej fazy przesądzi złoty set. Gospodarzami pierwszych meczów są zespoły, które w fazie zasadniczej były sklasyfikowane niżej (1-8, 2-7, 3-6, 4-5). Identyczne zasady obowiązywać będą w półfinałach.

Dopiero w finale oraz meczu o brąz rywalizacja toczyć będzie się do dwóch zwycięstw. Gospodarzami pierwszych spotkań zostaną więc drużyny sklasyfikowane niżej, a drugi i ewentualny trzeci mecz odbędzie się na parkiecie zespołu, która skończyła fazę zasadniczą na lepszej lokacie.

PlusLiga. Jak i dlaczego kluby pomagają reprezentacji Polski

Tak błyskawiczna faza play-off to ukłon klubów, które zgodziły się na skrócenie batalii o medale, wobec reprezentacji. 14 maja startuje bowiem Liga Narodów, a najważniejszą imprezą roku pozostają igrzyska olimpijskie, do których nasza drużyna narodowa – aby walczyć o medal – musi być optymalnie przygotowana, a większość kadrowiczów występuje przecież w PlusLidze.