Zespół prowadzony przez Massimo Bottiego niedawno po raz pierwszy w historii awansowała do turnieju finałowego o Puchar Polski i choć w półfinale z Jastrzębskim Węglem nie miała zbyt wiele do powiedzenia (przegrał 0:3), to już sam fakt, że lubelska ekipa znalazł się w gronie czterech najlepszych drużyn tych rozgrywek wskazuje, jak pozycja Bogdanki rośnie.

Drużyna od początku sezonu także w PlusLidze spisuje się naprawdę dobrze. Niedawno siatkarze z Lubelszczyzny przypieczętowali pierwszy, historyczny awans do fazy play-off. Mowa tymczasem o ekipie, która w elicie występuje od sezonu 2021/22 i do tej pory jej najlepszym wynikiem było dziesiąte miejsce z poprzedniego sezonu. Teraz na pewno będzie lepiej.

Ile zarobi Wilfredo Leon w Polsce?

Te sukcesy to dopiero początek. Władze klubu mają bowiem mocarstwowe plany. Jest już właściwie przesądzone, że przed nowym sezonem do zespołu dołączy Wilfredo Leon. Gwiazdor reprezentacji Polski ma podpisać z Bogdanką roczną umowę. Wśród klubów, które liczyły na jego pozyskanie, były ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz Aluron Warta Zawiercie. Siatkarze miał też propozycje z Turcji.

Działacze oczywiście zaprzeczają, że Leon już podpisał kontrakt. Klubu z Lublina jego transfer — to doniesienia nieoficjalne — ogłosi na początku kwietnia. Na jego wynagrodzenie mają złożyć się sponsorzy. Reprezentant Polski w Perugii zarabiał ok. 1,4 mln euro za sezon. Teraz ma dostać ok. 800 tys. euro, podczas gry największe gwiazdy PlusLigi mogą liczyć raczej na 250-300 tys. euro.