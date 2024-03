Polscy siatkarze podbijają Europę. Jeden puchar już mają, czas na kolejne

Rewanż rozegrany zostanie w najbliższy wtorek w hali na Podpromiu. Musiałaby wydarzyć się katastrofa, by Resovia wypuściła trofeum z rąk. Jeżeli zdobędzie Puchar CEV, zostanie pierwszym polskim triumfatorem tych rozgrywek. Naszej drużynie do pełni szczęścia potrzeba dwóch wygranych setów, a jeżeli przegra mecz 1:3 lub 0:3, to i tak będzie miała szanse w złotym secie.

Jastrzębski Węgiel o krok od finału Ligi Mistrzów

W grze o najważniejsze europejskie trofeum jest ponadto Jastrzębski Węgiel. Mistrz Polski i finalista Ligi Mistrzów poprzedniego sezonu drugi raz z rzędu może awansować do decydującej rozgrywki. W minioną środę jastrzębianie pokonali u siebie 3:0 Ziraat Bank Ankara, a w pierwszych dwóch odsłonach zdominowali rywala zupełnie. W stolicy Turcji muszą wygrać dwa sety.

- Podchodzimy do rywala z szacunkiem, ale jesteśmy świadomi swojej siły i z takim nastawieniem pojedziemy do Ankary. Wierzę, że jesteśmy stworzeni do wielkich rzeczy i możemy wygrać te rozgrywki - powiedział Jakub Popiwczak, libero Jastrzębskiego Węgla.

Rewanż odbędzie się w środę. Warto dodać, że ewentualnym finałowym rywalem ekipy z Jastrzębia-Zdroju będzie na pewno zespół z Włoch. W pierwszym meczu drugiego półfinału LM Trentino pokonało Civitanova 3:1.