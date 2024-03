Puchar już mają, chcą mistrzostwa i Leona. Zawiercie nową potęgą w siatkówce?

Aluron CMC Warta Zawiercie to stosunkowo nowa marka na siatkarskiej mapie Polski. W 2011 roku prezes Kryspin Baran, właściciel firmy Aluron, rozpoczął budowę klubu od podstaw. W 2017 roku zespół awansował do PlusLigi, a rok później dotarł - pierwszy raz - do półfinału rozgrywek. W 2019 roku zadebiutował w europejskich pucharach. Pierwszy medal zawiercianie wywalczyli w sezonie 2021/2022, kiedy to sięgnęli po brąz. Dzięki temu zadebiutowali w Lidze Mistrzów. Sukces w Pucharze Polski to kolejny krok w kierunku jeszcze większych laurów.

Czy Wilfredo Leon może trafić do Zawiercia

Walka o mistrzostwo Polski to jedno, ale w Zawierciu myślą już o kolejnym sezonie. Klub, który słynie z wiernych i bardzo głośnych kibiców tłumnie podążających za drużyną, myśli o sprowadzeniu Wilfredo Leona. Reprezentant Polski po obecnym sezonie na pewno opuści Sir Safety Perugia, a klub z Zawiercia jest jednym z tych, który o urodzonego na Kubie przyjmującego chce powalczyć. Zainteresowanie Leonem wykazują ponadto w Kędzierzynie-Koźlu i Rzeszowie.

Nie ma zatem wątpliwości, że młoda marka, jaką jest Zawiercie, już jest poważnym graczem nie tylko na parkietach, ale i na rynku transferowym. W zasadzie jedyną kwestią, która hamuje rozwój klubu, jest brak odpowiedniej hali.

Aluron CMC Warta to jedyny klub w PlusLidze, który występuje na przestarzałym obiekcie. Spełnia on wymogi ligowe, ale europejskich już nie, dlatego zespół trenera Winiarskiego grał w tym sezonie w Pucharze CEV w Sosnowcu. O budowie nowej hali w Zawierciu mówi się już od dłuższego czasu, ale konkretów brak. Sukces w Pucharze Polski powinien jednak zmobilizować władze samorządowe, bo to w ich interesie leży budowa obiektu na miarę XXI wieku.