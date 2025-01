Kompania braci. Portugalia zagra o finał MŚ w piłce ręcznej

„Z pozycji czarnego konia stali się kandydatem do medalu” – pisze o Portugalczykach oficjalna strona mistrzostw. Spotkanie określone zostało mianem „najbardziej wyjątkowego w turnieju”.

Francisco i Martim Costa. Od małego na całego

W dogrywce z Niemcami trzy gole, w tym decydującego pięć sekund przed końcową syreną, strzelił Martim Costa. Razem z bratem Francisco, zwanym „Kiko”, decydują o sile tej reprezentacji, są jej gwiazdami.

Wyszkolił ich ojciec Ricardo w małym klubie położonym na przedmieściach Porto - Colegio dos Carvalhos. Z młodzieżowego zespołu Gaia przeszli do FC Porto. Od czterech lat występują w najlepszej drużynie kraju Sportingu Lizbona, gdzie trenerem jest znów ich ojciec.

Sporting, tak jak drużyna narodowa, zadziwia w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Po 10. kolejkach zajmuje trzecie miejsce w grupie za Veszpremem i PSG. Obie drużyny pokonał u siebie, podobnie jak Orlen Wisłę Płock.

Bracia Costa najpierw w młodzieżowej, a później seniorskiej kadrze, wielokrotnie wykazywali się nadzwyczajną skutecznością. 19-letni Francisco był wybierany do „drużyny gwiazd” mistrzostw Europy do lat 19, a potem mistrzostw świata do lat 20. W tym drugim turnieju zdobył koronę króla strzelców. Martim razem z Mathiasem Gidselem zyskał ten tytuł na niedawnych mistrzostwach Europy seniorów, został wyróżniony nominacją do „All Stars” turnieju.