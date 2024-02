Industria Kielce pod ścianą. Plaga kontuzji i problemy w Lidze Mistrzów

Problemy zdrowotne wciąż uniemożliwiają grę Hassanowi Kaddahowi. Listę nieobecnych uzupełnia oskarżony o próbę gwałtu Benoit Kounkoud, której miał się dopuścić w klubie nocnym na Polach Elizejskich, gdzie Francuzi świętowali pod koniec stycznia mistrzostwo Europy.

Listę nieobecnych po ostatnim meczu Orlen Superligi (Industria pokonała Corotop Gwardię Opole 40:24) uzupełnił Szymon Sićko. Reprezentant Polski przy próbie rzutu się poślizgnął, upadł na parkiet i opuścił boisko na noszach. Klub po meczu poinformował, że wstępne badania wykazały uszkodzenie więzadła właściwego rzepki. To oznacza, że kielczanie na kilka tygodni stracą najlepszego strzelca, który w 11 meczach Ligi Mistrzów zdobył 58 bramek.

Liga Mistrzów. Co musi się stać, żeby Industria Kielce awansowała do 1/8 finału

Plaga kontuzji sprawiła, że Dujszebajew podczas meczu z Kolstad będzie miał do dyspozycji prawdopodobnie tylko dziesięciu zawodników z pola, w tym czterech skrzydłowych, a ci najważniejsi, czyli środkowi Alex Dujszebajew oraz Igor Karacić, ostatnio formą nie zachwycają.

Liga Mistrzów w piłce ręcznej Tabela grupy A 1. THW Kiel 12 18 (349:330)

2. Aalborg 12 16 (362:319)

3. Paris Saint-Germain 12 15 (368:351)

4. Industria Kielce 12 13 (347:344)

5. Pick Szeged 12 13 (341:349)

6. RK Zagrzeb 12 11 (323:314)

7. Kolstad 12 9 (336:343)

8. Eurofarm Pelister 12 0 (278:354)

Czwartkowe spotkanie będzie dla kielczan najważniejszym wydarzeniem początku wiosny. Awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów wywalczą zespoły z miejsc od trzeciego do szóstego, a Norwegowie zajmują siódme. Kielczanie mają cztery więcej i w pierwszym meczu z Kolstad wygrali 32:30. To oznacza, że Industria zapewni sobie udział w fazie pucharowej nawet w przypadku jednobramkowej porażki, bo wówczas Kolstad już mistrzów Polski nie wyprzedzi. Wyższa porażka mocno skomplikuje sprawę.