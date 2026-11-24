Może raport selekcjonera o dotychczasowej pracy z kadrą był tak przekonujący, że prezes uwierzył w ten projekt, mimo braku wyników. A może Kulesza nie miał wyjścia i zdecydowały kwestie przyziemne.

Reklama Reklama

Urbanowi, który ma kontrakt do końca eliminacji Euro 2028, w przypadku zwolnienia trzeba by wypłacić blisko 3 mln zł odprawy, a od PZPN po ostatnich aferach odwrócili się sponsorzy. Związkowej kasy nie zasiliła też premia za awans na mundial. Trzeba zaciskać pasa i nie stać nas na zachcianki zagranicznych trenerów. O takich kandydatach jak Pep Guardiola, którego nazwisko przewijało się w spekulacjach (choć raczej w żartobliwej formie), można co najwyżej pomarzyć. Nie skusiłaby go nawet wizja ponownej współpracy z Robertem Lewandowskim.

Jan Urban zostaje. PZPN deklaruje pomoc

Zresztą nawet, gdyby PZPN był finansowym rajem, nie wystarczyłoby już samo machanie plikiem banknotów. Ryzyko zepsucia sobie CV jest zbyt duże. Posada selekcjonera to co prawda wciąż największy zaszczyt w tym zawodzie, ale polski futbol jest jak pole minowe: trzeba uważać, bo można wyjść z niego mocno poranionym.

Kilku trenerów już się o tym przekonało. Lista polskich nazwisk ciągle się powtarza. Część z potencjalnych kandydatów chyba czeka na lepszy moment, więc w ostatnim czasie najgłośniej było o wyborze najbardziej prawdopodobnym i bezpiecznym, czyli zatrudnieniu Jerzego Brzęczka, który z reprezentacją młodzieżową awansował na przyszłoroczne Euro do lat 21.

Niewykluczone, że temat odżyje w wakacje, już po turnieju. Brzęczek jest pod ręką, ma doświadczenie na stanowisku i nie ukrywa, że chciałby kiedyś na nie wrócić. Może też jednak wywalczyć ze swoją drużyną awans na igrzyska olimpijskie w Los Angeles (2028), a to – choć będzie ważnym i radosnym wydarzeniem dla polskiej piłki – skomplikuje sytuację.

Czytaj więcej Analiza Stefan Szczepłek: Samotność selekcjonera Sytuację Jana Urbana pokazuje obrazek po wygranym 6:0 meczu z Rumunią. Selekcjoner przechodził przez strefę dla dziennikarzy na Stadionie Narodowym...

PZPN deklaruje pomoc Urbanowi, więc zadaniem na dziś jest wzmocnienie jego sztabu. Często się o tym zapomina, ale to właśnie po nagłej śmierci Jacka Magiery reprezentacja zaczęła notować słabsze wyniki. Rozmowy z kandydatami mają ruszyć wkrótce. Może przyjdzie specjalista od stałych fragmentów gry, z którymi kadrowicze mają tak duży problem.

Dlaczego PZPN nie broni selekcjonerów?

Występy w Lidze Narodów były dla polskich kibiców rozczarowaniem. Szwecja okazała się silniejsza, niż myśleliśmy, ale szczególnie zabolały słabe mecze z Bośnią i Hercegowiną oraz z Rumunią. Na Urbana spadła także krytyka za brak powołań dla kilku piłkarzy i zmarnowane czerwcowe zgrupowanie.

Głosy wzywające do zmiany selekcjonera pojawiały się już od kilku tygodni, a co ciekawe, prezes Kulesza nie zajmował w tej sprawie stanowiska.

„Ktokolwiek będzie selekcjonerem, musi dostać wsparcie. Jan Urban pośrednio się żalił, że PZPN nie pomaga, nie uspokaja nastrojów społecznych. Dziennikarze mówili: „trener do zmiany”, a prezes nigdy nie powiedział: „stop, on jest trenerem do końca eliminacji, potem usiądziemy i będziemy myśleć, co dalej”. To samo spotkało Michała Probierza. Jak pojawił się problem z Lewandowskim, to nikt nie wyszedł i nie wziął go w obronę. Zarządzanie tą sytuacją jest słabe, a ofiarą jest selekcjoner. Nie będzie lepiej, jeśli pewne mechanizmy nie zadziałają” – mówił „Rz” Marek Koźmiński, były wiceprezes PZPN i reprezentant Polski, który konkurował w wyborach z Kuleszą w 2021 r.

Inaczej Kulesza postąpił w marcu, po przegranym barażu ze Szwecją, kiedy od razu ogłosił, że Urban zostaje na stanowisku i poprowadzi kadrę w Lidze Narodów. Teraz prezes PZPN zażądał raportu, a we wtorek wezwał selekcjonera do siedziby związku.

Kulesza lubi zmieniać selekcjonerów. Za każdym razem przeciąga ten proces i wypuszcza do mediów masę informacji. Tak było chociażby wtedy, kiedy pierwszą reprezentację objął Probierz. Do ostatniego momentu pojawiały się pogłoski, że blisko kadry jest Marek Papszun, a tak naprawdę były prezes Jagiellonii od początku chciał zatrudnić trenera, którego znał z pracy w Białymstoku. Sam Probierz był już trzecim selekcjonerem, którego wybierał Kulesza – zupełnie innym niż dwaj poprzednicy: Czesław Michniewicz i Fernando Santos.

Portugalczyk zastąpił Michniewicza, który wyszedł z grupy na mistrzostwach świata w Katarze (2022), ale poległ na „aferze premiowej”. Premier Mateusz Morawiecki miał obiecać piłkarzom i sztabowi wysokie nagrody, a sprawa ich podziału wywołała skandal.

Paulo Sousę, który uciekł z pokładu, obecny prezes PZPN odziedziczył jeszcze po Zbigniewie Bońku, ale pozostałe wybory idą już na jego konto. Doświadczony Santos prowadził w reprezentacji Portugalii Cristiano Ronaldo i odważył się posadzić go na ławce rezerwowych. Miał jednak ogromne problemy komunikacyjne i praktycznie nie rozmawiał z polskimi piłkarzami.

Urbana zawodnicy lubią i powtarzają w mediach, że chcą z nim nadal pracować. Muszą jednak walczyć o niego nie tylko w wywiadach, bo, jeśli w 2027 r. dalej nie będzie wyników, to nic już nie powstrzyma Kuleszy przed zwolnieniem kolejnego selekcjonera.