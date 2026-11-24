We wtorkowe południe Jan Urban spotkał się w siedzibie PZPN z władzami związku, by przedstawić swój raport na temat kadry.

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„Po przeprowadzeniu wspólnej analizy prezes PZPN i selekcjoner zgodnie uznali, że współpraca będzie kontynuowana, a sztab szkoleniowy reprezentacji Polski zostanie wzmocniony personalnie. Rozmowy z kandydatami do sztabu rozpoczną się w najbliższym czasie. O ich przebiegu Polski Związek Piłki Nożnej będzie na bieżąco informował opinię publiczną w odrębnych komunikatach” - oświadczył PZPN.

Jan Urban dostanie drugą szansę. Kiedy losowanie eliminacji Euro 2028?

Urban prowadził dotąd reprezentację w 16 meczach. Sześć z nich wygrał, pięć zremisował i tyle samo przegrał. Zaczął obiecująco, od wyjazdowego remisu z Holandią (1:1) w eliminacjach mundialu, i do marcowego barażu ze Szwecją (2:3) nie poniósł porażki.

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Później było już jednak tylko gorzej. Brak awansu na mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku miał zrekompensować powrót do Dywizji A Ligi Narodów, ale Polacy ledwo utrzymali się na jej zapleczu. Jesienią wygrali tylko jedno z sześciu spotkań (6:0 z Rumunią). W efekcie spadli w rankingu i w eliminacjach Euro 2028 będą losowani z trzeciego koszyka, a to oznacza trudniejszą drogę na mistrzostwa.

Reprezentacja przechodzi zmianę pokoleniową, kilku liderów zakończyło już kariery, prędzej niż później z kadrą pożegna się także jej kapitan Robert Lewandowski.

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Urban próbuje odmłodzić drużynę. Podczas trwającej blisko półtora roku kadencji sprawdził aż 17 debiutantów. Część z nich, jak ostatnio bramkarz Jagiellonii Białystok Sławomir Abramowicz czy strzelec gola w meczu ze Szwecją (1:1) Adrian Benedyczak, pokazała, że jest na czym budować.

To zadanie Urban będzie kontynuował w nadchodzących eliminacjach mistrzostw Europy. Polacy poznają rywali 6 grudnia podczas losowania w Belfaście.