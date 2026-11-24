Ostatni w tym roku mecz kadry – 1:1 ze Szwecją – wyglądał lepiej niż zakończone porażką 1:2 spotkanie z Rumunią. Spodziewa się pan, że Cezary Kulesza znów zmieni selekcjonera?

W ciągu 72 godzin nie zdarzyło się nic takiego dramatycznego, żeby podejmować dwie skrajne decyzje. Albo ktoś już miał w głowie, żeby zatrzymać Jana Urbana, albo chce go zmienić. Czy sam mecz ze Szwecją coś zmienił? Jeśli decyzja o zwolnieniu została podjęta wcześniej, to nie. Ważniejsze w tym wszystkim jest planowanie, stabilność i pomysł na to, kogo chcemy zatrudnić. Za kadencji obecnego prezesa było już sześciu selekcjonerów i mamy uważać, że każdy był zły i się nie nadaje? Może nietrafione były wybory, a może źle nakreślone zostały oczekiwania?

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Mówi pan, że PZPN porusza się bez planu przy wyborze selekcjonera.

Nie było tu strategii, bo mieliśmy kompletnie różne typy szkoły futbolowej. Czesław Michniewicz jest znany z tego, że lubi grać niską obroną i kontratakiem, a futbol portugalski, który reprezentował Fernando Santos, to trochę coś innego. Poza tym to był starszy trener, o dużej renomie, a zaraz potem był Michał Probierz, który dopiero zaczynał przygodę z piłką reprezentacyjną. Nie można w tym znaleźć wspólnego pomysłu.

Wydawało się, że jak przyjdzie Santos, to będzie szansa na sukcesy.

Wybór tego trenera był dziwny, bo on mówi po portugalsku i tylko trochę włada angielskim, a w drużynie chyba nikt nie posługiwał się portugalskim. Jeśli już wybierać obcokrajowca, to starałbym się o takiego, który mówi w języku obecnym w szatni: angielskim, niemieckim, włoskim, bo wtedy sporo piłkarzy grało we Włoszech. Jest trochę kluczy, którymi można by było się posługiwać, dlatego dla mnie te wybory były bez myśli przewodniej. Selekcjoner ma tak mało czasu, żeby poznać drużynę, że – jeśli nie będzie kontynuacji stylu – to jest to absurd. Spójrzmy na reprezentację Niemiec, gdzie był Juergen Klinsmann, a potem jego asystent Joachim Loew. Nie zawsze się tak da, ale myśmy poszli w zupełnie inną stronę.

Sponsorzy woleliby spokój czy nowego selekcjonera?

Biznes – ten, który jest przy związku, i każdy inny –.woli spokój. Oczywiście, chce mieć sukcesy, ale to są dwie różne sprawy. Janka znam i szanuję. Popełnił błędy, ale odziedziczył duży problem po swoich kilku poprzednikach. Z dzisiejszej kadry znam niewielu zawodników, a to pokazuje, że mamy trochę pospolite ruszenie. Powiedziałem i podtrzymuję to, że pewna epoka skończyła się po mistrzostwach świata w Katarze i wtedy należało wprowadzać nowych piłkarzy. W tej kadencji mamy już 17 debiutantów, tego jest za dużo. Jeśli pojawia się jeden, dwóch takich zawodników, to jest im zdecydowanie prościej. Jeśli ktoś grał cztery mecze w kadrze, to jakie ma doświadczenie. Brakowało zmiany pokoleniowej.

Jesteśmy jedną z niewielu reprezentacji, obok Czechów czy Słowaków, które prawie nie mają w składzie imigrantów. Spójrzmy, ilu takich piłkarzy grało w Szwecji. To jest trend, od którego nie uciekniemy Marek Koźmiński

Brakuje też dobrego szkolenia?

Prezes PZPN odpowiada tylko za wybór selekcjonera, a na resztę rzeczy nie ma wpływu. Dzisiejsi reprezentanci zaczynali wiele lat temu. Jest łatwo powiedzieć: zmieńmy system szkolenia. A ja podkreślę inną rzecz: jesteśmy jedną z niewielu reprezentacji, obok Czechów czy Słowaków, które prawie nie mają w składzie imigrantów. Spójrzmy, ilu takich piłkarzy grało w Szwecji. To są zawodnicy, którzy nadają ton reprezentacji. To jest trend, od którego nie uciekniemy, i wtedy będziemy mocniejsi. Najlepsi piłkarze nie rodzą się w aglomeracjach, ale w mniejszych miejscowościach. Następną rzeczą jest to, że nie dajemy szans w klubach. Wiktor Nowak powiedział, że na szczęście nie wrócił do Legii, bo by nigdzie dalej nie poszedł. Pół roku temu to był solidny ligowiec. Podobnie wygląda sytuacja Oskara Kubiaka, który grał w Sokole Kleczew. Tu jest problem.

Nie mamy potencjału na grę w Dywizji A?

Bądźmy uczciwi i zdajmy sobie sprawę, że nie jesteśmy nacją futbolową. Powinniśmy być na drugim miejscu za Szwecją, wyżej niż Bośnia i Hercegowina oraz Rumunia. Rumuni 30 lat temu to była pierwsza czwórka na świecie. My też mieliśmy okres dobry, a teraz jest zły. Może jest zbyt głęboki kryzys względem potencjału, ale nie ma merytorycznych przesłanek na pierwszą dziesiątkę Europy.

Pan by zostawił Jana Urbana czy wziął kogoś nowego?

Nie chcę się bawić w wybieranie selekcjonera. Powiem tylko jedną rzecz: ktokolwiek nim będzie, musi dostać wsparcie. Urban się pośrednio żalił, że PZPN nie pomaga, nie uspokaja nastrojów społecznych. Dziennikarze mówili: „trener do zmiany”, a prezes nigdy nie powiedział: „stop, on jest trenerem do końca eliminacji, potem usiądziemy i będziemy myśleć, co dalej”. To samo spotkało Probierza. Gdy pojawił się problem z Lewandowskim, to nikt nie wyszedł i nie wziął go w obronę. Zarządzanie tą sytuacją jest słabe, a ofiarą jest selekcjoner. Nie będzie lepiej, jeśli pewne mechanizmy nie zadziałają.

Nie chcę się bawić w wybieranie selekcjonera. Powiem tylko jedną rzecz: ktokolwiek nim będzie, musi dostać wsparcie Marek Koźmiński

Dużo mówi się o potrzebie rozbudowy sztabu. Pan też uważa, że to konieczne?

Absolutnie tak, bo, żeby czynić postępy, potrzebni są ludzie inaczej myślący, trzeba się nie zgadzać, pokłócić merytorycznie, wtedy jest progres. Teraz w PZPN zrobiła się grupa klakierów, nie słyszałem o żadnej burzy mózgów. To jest uwaga ogólna, a nie do sztabu reprezentacji.

Trzeba iść z duchem czasu i zatrudnić np. trenera od stałych fragmentów gry?

Trendy sportowe się zmieniają i teraz wszystko jest inne niż kiedyś. Przed meczem z Rumunią padła śmieszna uwaga mojego kolegi, że jeden z zawodników grał na akordeonie. Niech robi, co chce, bo dziś piłkarze są innymi ludźmi, zachowują się inaczej niż my kiedyś. Trzeba mieć kontakt ze światem. Nie jest wstydem czegoś nie rozumieć, ale trzeba mieć łącznika. Od długiego czasu to nie jest poukładane. Przykłady można by mnożyć. Nie ma współpracy pomiędzy najważniejszymi ogniwami w polskiej piłce: między władzami związku a trenerem. To samo było za czasów Michniewicza. Prezes wychodzi i mówi, że nic nie wie o premiach. Jak to prezes nic nie wie? Po co się kompromituje? Nie wiedział, że premier przyszedł i coś obiecał? Zrzucili wszystko na Michniewicza, potem inne problemy na Santosa, kolejne na Probierza, teraz pewnie zrzucą na Urbana. Na Sousę też by zwalili, on sam się skarżył, że nie miał kontaktu z prezesem Kuleszą. To są fakty.

Ma pan doświadczenie z biznesu. Co to panu podpowiada?

Nie da się zarządzać, jeśli nie ma kontaktu między prezesem a dyrektorem finansowym. A w naszej piłce panuje podejście: ja się nie wychylam. Jeśli Urban się żali, że nie ma kontaktu z nikim ważnym z federacji, a jest trenerem najważniejszej reprezentacji, to mamy do czynienia z sytuacją rodem z kabaretu.