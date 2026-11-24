Oskar Pietuszewski
Wieczór na Santiago Bernabeu zaczął się zaskakująco, bo po pół godzinie gry PSV Eindhoven wyszło na prowadzenie, wykorzystując rzut karny.
W drugiej połowie wszystko wróciło jednak do normy. Wystarczył kwadrans, by Królewscy odzyskali kontrolę nad meczem, a ozdobą była bramka Jude'a Bellinghama, wyjęta jak z gry komputerowej albo podwórkowej rywalizacji. Anglik podbijał sobie piłkę, nim huknął z powietrza.
Dwa gole strzelił Kylian Mbappé, jednego dołożył Vinícius Junior. Maszyna Jose Mourinho się rozpędza. W Madrycie marzą o powrocie na europejski tron.
Tylu bramek nie doczekali się kibice w Londynie, choć mieli prawo oczekiwać piłkarskiej uczty. W końcu mierzyli się liderzy Premier League (Arsenal) i Bundesligi (Borussia Dortmund).
Gospodarze szybko strzelili gola (uderzenie z dystansu Viktora Gyökeresa), ale ze zdobyciem drugiego – choć nie brakowało im okazji – już mieli problemy. Zamiast podwyższenia wyniku było więc wyrównujące trafienie Borussii (Maximilian Beier).
Małe polskie powody do radości we wtorkowy wieczór też były. Oskar Pietuszewski już w drugiej minucie wyjazdowego meczu z Feyenoordem Rotterdam przeprowadził akcję na skrzydle, dośrodkował, a jeden z rywali – Oussama Targhalline – wbił piłkę do własnej bramki.
Feyenoord dążył do wyrównania, ale czujni w obronie byli Jakub Kiwior i Jan Bednarek. Porto zwyciężyło i wciąż liczy się w grze o awans do fazy pucharowej.
Galatasaray Stambuł – Aston Villa 1:0
Bodo/Glimt – LASK Linz 1:0
Arsenal – Borussia Dortmund 1:1
Real Madryt – PSV Eindhoven 5:1
Manchester City – Napoli 2:2
Feyenoord Rotterdam – Porto 0:1
RB Lipsk – Lens 3:1
Como – AEK Ateny 1:0
Slovan Bratysława – Betis Sewilla 0:2
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas