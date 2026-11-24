Wieczór na Santiago Bernabeu zaczął się zaskakująco, bo po pół godzinie gry PSV Eindhoven wyszło na prowadzenie, wykorzystując rzut karny.

Reklama Reklama

W drugiej połowie wszystko wróciło jednak do normy. Wystarczył kwadrans, by Królewscy odzyskali kontrolę nad meczem, a ozdobą była bramka Jude'a Bellinghama, wyjęta jak z gry komputerowej albo podwórkowej rywalizacji. Anglik podbijał sobie piłkę, nim huknął z powietrza.

Liga Mistrzów. Grała polska trójka z Porto

Dwa gole strzelił Kylian Mbappé, jednego dołożył Vinícius Junior. Maszyna Jose Mourinho się rozpędza. W Madrycie marzą o powrocie na europejski tron.

Tylu bramek nie doczekali się kibice w Londynie, choć mieli prawo oczekiwać piłkarskiej uczty. W końcu mierzyli się liderzy Premier League (Arsenal) i Bundesligi (Borussia Dortmund).

Gospodarze szybko strzelili gola (uderzenie z dystansu Viktora Gyökeresa), ale ze zdobyciem drugiego – choć nie brakowało im okazji – już mieli problemy. Zamiast podwyższenia wyniku było więc wyrównujące trafienie Borussii (Maximilian Beier).

Małe polskie powody do radości we wtorkowy wieczór też były. Oskar Pietuszewski już w drugiej minucie wyjazdowego meczu z Feyenoordem Rotterdam przeprowadził akcję na skrzydle, dośrodkował, a jeden z rywali – Oussama Targhalline – wbił piłkę do własnej bramki.

Feyenoord dążył do wyrównania, ale czujni w obronie byli Jakub Kiwior i Jan Bednarek. Porto zwyciężyło i wciąż liczy się w grze o awans do fazy pucharowej.