Polska Ekstraklasa – tak jak w dziesięciu poprzednich sezonach – nie ma żadnego przedstawiciela w Lidze Mistrzów, a po odpadnięciu Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa (a wcześniej GKS Katowice) nie ma też żadnej drużyny w Lidze Konferencji. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok wystąpią za to w Lidze Europy.

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Losowanie Ligi Europy – z kim zagrają Lech i Jagiellonia?

Przypomnijmy, że Liga Europy – tak jak Liga Mistrzów po reformie – jest rozgrywana z udziałem 36 drużyn, nie ma już też formatu czterozespołowych grup. Podczas piątkowego losowania Lech i Jagiellonia poznały po czterech rywali, z którymi zmierzą się u siebie i na wyjeździe.

Przed losowaniem 36 drużyn było podzielonych na cztery koszyki. Każdy w Lidze Europy mierzy się z dwoma zespołami z pierwszego koszyka, dwoma z drugiego, dwoma z trzeciego i dwoma z czwartego koszyka.

Losowania dokonał były triumfator Ligi Europy z Eintrachtem Frankfurt, Sebastian Rode. Finał Ligi Europy 2026/2027 odbędzie się bowiem na stadionie we Frankfurcie.

Rywale Lecha w Lidze Europy

mecze w Poznaniu: Bayer Leverkusen, Ferencvaros Budapeszt, Sunderland, Torreense

mecze na wyjeździe: Benfica Lizbona, Royale Union Saint-Gilloise, Crystal Palace, OFI Kreta

Rywale Jagiellonii w Lidze Europy

mecze w Białymstoku: Olympique Lyon, Anderlecht, Crystal Palace, Ararat-Armenia

mecze na wyjeździe: Olympiakos Pireus, Viktoria Pilzno, Sunderland, Lewski Sofia

Bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Europy awansują zespoły z miejsc 1-8. Drużyny z lokat 9-24. przechodzą do 1/16 finału (nazywanej też barażem o 1/8 finału).

Liga Europy – terminarz meczów Lecha i Jagiellonii

Na razie znany jest tylko ramowy terminarz Ligi Europy. Przyporządkowanie wylosowanych spotkań do terminów nastąpi w weekend.