Lech, po wyeliminowaniu Thun, zmierzy się m.in. z Bayerem Leverkusen i Benfiką
Polska Ekstraklasa – tak jak w dziesięciu poprzednich sezonach – nie ma żadnego przedstawiciela w Lidze Mistrzów, a po odpadnięciu Górnika Zabrze i Rakowa Częstochowa (a wcześniej GKS Katowice) nie ma też żadnej drużyny w Lidze Konferencji. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok wystąpią za to w Lidze Europy.
Przypomnijmy, że Liga Europy – tak jak Liga Mistrzów po reformie – jest rozgrywana z udziałem 36 drużyn, nie ma już też formatu czterozespołowych grup. Podczas piątkowego losowania Lech i Jagiellonia poznały po czterech rywali, z którymi zmierzą się u siebie i na wyjeździe.
Przed losowaniem 36 drużyn było podzielonych na cztery koszyki. Każdy w Lidze Europy mierzy się z dwoma zespołami z pierwszego koszyka, dwoma z drugiego, dwoma z trzeciego i dwoma z czwartego koszyka.
Losowania dokonał były triumfator Ligi Europy z Eintrachtem Frankfurt, Sebastian Rode. Finał Ligi Europy 2026/2027 odbędzie się bowiem na stadionie we Frankfurcie.
Rywale Lecha w Lidze Europy
Rywale Jagiellonii w Lidze Europy
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Stawką ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji dla czterech polskich zespołów będzie nie tylko awans do fazy ligowej. Udany sezon...
Bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Europy awansują zespoły z miejsc 1-8. Drużyny z lokat 9-24. przechodzą do 1/16 finału (nazywanej też barażem o 1/8 finału).
Na razie znany jest tylko ramowy terminarz Ligi Europy. Przyporządkowanie wylosowanych spotkań do terminów nastąpi w weekend.
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