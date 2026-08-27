Najtrudniejsze zadanie miał Górnik Zabrze, który znów – tak jak wcześniej w starciach z Fenerbahce Stambuł i Ferencvarosem – miał spośród polskich zespołów najsilniejszego rywala. AS Monaco, tradycyjnie na oczach księcia Rainiera, nie miało większych problemów, by pokonać Zabrzan aż 4:1. Na gole Brunnera, Coulibaly'ego, Gołowina i Bieretha odpowiedział tylko honorowym trafieniem w 83. minucie Janis Antiste.

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Dramatyczny mecz i porażka Rakowa z Hajdukiem po dogrywce

Rewanżowy mecz Rakowa Częstochowa z Hajdukiem miał podobny przebieg do spotkania w Splicie. Tym razem Częstochowianie stracili pierwszego gola jeszcze szybciej, bo już w 55. sekundzie, gdy po błędzie bramkarza Kacpra Trelowskiego gola po strzale głową zdobył obrońca z Kosowa Ron Raçi. Najpierw pod koniec pierwszej połowy, a potem na początku drugiej, Raków z wielką determinacją starał się wyrównać. Udało się po rzucie karnym w 61. minucie. Skutecznie egzekwował go Lamine Diaby-Fadiga. Remis utrzymał się jednak tylko przez pięć minut, bo po kontrze Hajduka i błędzie w ustawieniu obrony zrobiło się 1:2. I znów – tak jak w Splicie – Raków ruszył po wyrówunującego gola, znów udało się w samej końcówce. W 88. minucie Mahir Emreli strzelił na 2:2, szał radości w Częstochowie.

Dogrywka przyniosła jednak wielkie rozczarowanie. Hajduk swojego gola – jak się okazało decydującego – strzelił już w 94. minucie (Rokas Pukštas), a po nim Raków nie umiał już zaatakować z takim impetem jak wcześniej. Rywal z Chorwacji był w zasięgu Rakowa. Tym razem w Częstochowie nie będzie więc Ligi Konferencji, w której fazie ligowej sezon temu Raków zajął drugie miejsce.

Odpadnięcie Rakowa i Górnika praktycznie zamyka Polsce szanse na 10. miejsce w krajowym rankingu UEFA, które oznacza bezpośredni awans mistrza kraju do Ligi Mistrzów. Lech i Jagiellonia będą walczyły o utrzymanie dwunastej lokaty (uprawnia do wystawienia wicemistrza kraju w eliminacjach Ligi Mistrzów).

Jagiellonia i Lech w Lidze Europy. Kiedy losowanie? Kto potencjalnym rywalem?

Wysokie zwycięstwa w pierwszych spotkaniach w Białymstoku (4:0) i Poznaniu (7:0) dawały Jagiellonii i Lechowi na tyle potężną zaliczkę, że rewanże z Iberią Tbilisi i FC Thun wydawały się formalnością. Jagiellonia wygrała w Gruzji 2:1 (gole Imaza i Klynge), a Lech zremisował w Szwajcarii 2:2 (trafienia Gumnego i Wålemarka).

Wśród potencjalnych rywali Lecha i Jagiellonii w Lidze Europy są m.in przedstawiciele top 5 lig Europy:

AC Milan i Juventus (Włochy)

Bayer Leverkusen, Hoffenheim (Niemcy)

Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland (Anglia)

Real Sociedad, Celta Vigo (Hiszpania)

Olympique Marsylia, Rennes, Olympique Lyon (Francja)

Losowanie Ligi Europy w piątek o godz. 13.