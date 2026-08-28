Harry Kane, lider Bayernu, został królem strzelców Bundesligi i Piłkarzem Roku w Niemczech
W ostatnich 14 latach tylko raz zdarzyło się, by na niemieckim tronie nie zasiadł Bayern Monachium.
W zeszłym sezonie Bawarczycy doznali tylko jednej porażki w 34 ligowych meczach i wyprzedzili drugą w tabeli Borussię Dortmund aż o 16 pkt. Teraz wydają się jeszcze silniejsi.
Największym sukcesem letniego okna w Monachium było jednak zatrzymanie Harry'ego Kane'a, Michaela Olise i Luisa Diaza. Ten tercet w poprzednim sezonie zagwarantował 109 goli i 61 asyst. Dzięki nim Bayern pobił strzelecki rekord Bundesligi (122 bramki).
Kane zdobył 36 bramek i obronił tytuł króla strzelców rozgrywek. W sumie w 148 meczach uzbierał 146 goli, w tym 98 w 94 spotkaniach Bundesligi.
– Kiedy odszedłem z Tottenhamu, myślałem, że wrócę do Anglii. Ale to pragnienie nie jest już tak silne. Jestem niezwykle szczęśliwy tutaj, w Monachium. Otworzyło mi to oczy na zupełnie inny świat piłki poza Premier League – opowiadał Kane magazynowi „FourFourTwo” po odebraniu Złotego Buta dla najlepszego strzelca w ligach europejskich. Został także Piłkarzem Roku w Niemczech w plebiscycie magazynu „Kicker”.
W Bawarii wiedzą jednak, że sezon jest długi i wymagający, a gwiazdy będą potrzebowały odpoczynku, więc trzeba zadbać o odpowiednią głębię składu. Tylko na dwóch nowych zawodników wydali ponad 100 mln euro.
Nathaniel Brown, pozyskany z Eintrachtu Frankfurt za 55 mln, to nominalnie lewy obrońca, został sprowadzony jako konkurent dla Alphonso Daviesa, ale już w spotkaniu o Superpuchar Niemiec pokazał, że świetnie odnajduje się w ataku. Zdobył bramkę po asyście Olise i niewykluczone, że będzie częściej wystawiany w ofensywie.
Więcej opcji w ataku da też Vincentowi Kompany'emu drugi nowy nabytek, Ismael Saibari. Pomocnik reprezentacji Maroka przyszedł z PSV Eindhoven, któremu pomógł wywalczyć mistrzostwo Holandii. Kosztował 50 mln.
Obaj zagrali już w meczu o Superpuchar. Tydzień przed startem Bundesligi Bayern pokonał 2:1 Borussię Dortmund, czyli w teorii swojego najgroźniejszego przeciwnika.
– Bez względu na dzisiejszy wynik, to był pokaz energii i walki o każdą piłkę. Niektórzy mogą pomyśleć, że zaliczymy regres, bo w zeszłym roku wygraliśmy niemal wszystko. Ale tak się nie stanie, nie spoczniemy i postaramy się zdobyć każde z trofeów – zapowiada Kompany.
Belg wcale nie był pierwszym wyborem władz klubu, a dziś jest noszony na rękach i nikt nie wyobraża sobie, by ktoś inny prowadził drużynę. Choć wymieniano go w gronie potencjalnych następców Pepa Guardioli w Manchesterze City, został w Monachium, bo ma tu jeszcze coś do zrobienia.
Plan na najbliższe miesiące to potrójna korona. Bayern na triumf w Lidze Mistrzów czeka od 2020 r. W ostatnim sezonie szedł jak burza. Już w fazie pucharowej rozbił Atalantę Bergamo (10:2 w dwumeczu), wyeliminował Real Madryt, a w półfinale poszedł na wymianę ciosów z Paris Saint-Germain. To jednak nie wystarczyło na obrońców trofeum.
Latem zbroił się nie tylko Bayern, choć grupa pościgowa zdaje sobie sprawę, że ten wyścig jest nierówny i skazany raczej na niepowodzenie.
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W Dortmundzie nawet tego nie ukrywają, ale wzmocnienia są potrzebne, by bić się o podium i rywalizować w Europie. Z dobrej strony pokazali się już dwaj sprowadzeni w tym oknie Grecy: 23-letni Giannis Konstantelias (kupiony z PAOK Saloniki za 26 mln) i cztery lata młodszy Konstantinos Karetsas (z Genku za 30 mln).
Sporo zainwestował Bayer, którego zabraknie w Lidze Mistrzów. W Leverkusen zmienili też znów trenera. Hiszpan Carles Martinez prowadził kiedyś drużyny młodzieżowe Barcelony. Nowego trenera – i jak zawsze wysokie aspiracje – ma także RB Lipsk. Klub sponsorowany przez Red Bulla zatrudnił Argentyńczyka Martina Demichelisa.
Do Bundesligi po trzech latach wraca Schalke, a wraz z nim były król strzelców rozgrywek, Bośniak Edin Dzeko. Kibice nie odwrócili się od zespołu, nawet po spadku do drugiej ligi wypełniali 60-tysięczny stadion w Gelsenkirchen. Teraz, po awansie, chętnych na zobaczenie drużyny będzie na pewno więcej niż miejsc na trybunach, a Bundesliga, która i tak może się pochwalić najwyższą widownią spośród lig wielkiej piątki (średnio ponad 42 tys. osób na mecz), wyśrubuje jeszcze rekordy frekwencji.
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