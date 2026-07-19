Vincić sędziował finał baraży o mundial, w którym Szwecja wygrała z Polską 3:2. Polscy fani zarzucali Słoweńcowi wiele decyzji na korzyść Szwedów – w tym m.in. uznanie gola na 2:1, mimo że nieprawidłowo blokowany był Robert Lewandowski czy nieodgwizdanie rzutu karnego za faul na Jakubie Kamińskim. Vincić ma też na koncie bardzo wstydliwy epizod natury obyczajowej - w 2020 r. został zatrzymany podczas imprezy w prywatnej willi w Bośni i Hercegowinie, gdy policja dokonująca nalotu na willę aresztowała 35 osób, znalazła broń, narkotyki oraz ujawniła obecność prostytutek. Sędziego po przesłuchaniu zwolniono.
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Niedzielny mecz finałowy mundialu Hiszpanii z Argentyną poprowadzi Słoweniec Slavko Vincić. Takiego wyboru raczej nikt się nie spodziewał. FIFA pot...
W spotkaniu Francji z Anglią padło aż 10 goli (jeszcze nigdy w „małym finale” mundialu nie trafiano do bramki tak często, dotychczas meczem o trzecie miejsce z największą liczbą goli było starcie z 1958 roku, gdy Francja pokonała 6:3 RFN), Francuzi do przerwy przegrywali 0:4, ale w drugiej połowie zmniejszyli prowadzenie Anglików do jednego gola i tylko przez nieskuteczność Ousmane'a Demeble, a przede wszystkim Michaela Olise nie wyrównali. Dzięki wygranej Anglia zrównała się pod względem liczby medali zdobytych na mundialach... z Polską.
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Po szalonym widowisku w Miami Anglia pokonała Francję 6:4 i po raz pierwszy na mundialu wygrała mecz o brązowy medal. Kylian Mbappe na pole positio...
Zdjęcia zostały wykonane na potrzeby kalendarza przeznaczonego na cele charytatywne. 20-letni wówczas Lionel Messi, który dopiero rozpoczynał swoją wielką przygodę z piłką (choć miał już za sobą debiut i gola na mundialu) pozował do zdjęcia z maleńkim Laminem Yamalem, którego rodzice wzięli udział w loterii i wygrali w niej możliwość zapozowania przez ich dziecko z zawodnikiem Barcelony. O zdjęciu przypomniał, w czasie mistrzostw Europy w 2024 roku, ojciec Yamala.
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W 2007 roku 20-letni wówczas Lionel Messi pozował do zdjęcia, które miało być umieszczone w kalendarzu przeznaczonym na cele charytatywne. Na zdjęc...
Messi ma na koncie 8 goli, ale od dwóch meczów nie poprawił swojego dorobku (ostatni raz trafił do bramki rywali w meczu z Egiptem). W meczu o trzecie miejsce, w którym Anglia pokonała Francję 6:4, dzięki dwóm golom król strzelców mundialu w Katarze, Kylian Mbappe, powiększył swoją zdobycz bramkową na tegorocznych mistrzostwach do 10 goli, zatem jeśli Argentyńczyk chciałby go dogonić musi dziś dwa razy trafić do siatki. Mbappe wyprzedził też Messiego na liście najlepszych strzelców w historii mundiali – Francuz ma już na koncie 22 gole zdobyte na mistrzostwach świata, a Argentyńczyk – 21.
Przez fazę grupową Messi i spółka przeszli dość gładko – wygrali 3:0 z Algierią, 2:0 z Austrią i 3:1 z Jordanią. Schody zaczęły się w fazie pucharowej. W 1/16 finału mistrzowie świata potrzebowali dogrywki, by uporać się z debiutującą na mundialu Republiką Zielonego Przylądka (w regulaminowym czasie było 1:1, w dogrywce wyszli na prowadzenie, ale rywale z Afryki znów wyrównali i dopiero w 111 minucie padł zwycięski gol dla Argentyńczyków). W 1/8 finału do 79. minuty Argentyna przegrywała z Egiptem 0:2, ale ostatecznie wygrała 3:2 zwycięskiego gola strzelając w doliczonym czasie gry. W ćwierćfinale Argentyńczycy potrzebowali dogrywki, by pokonać 3:1 Szwajcarię, mimo że ich rywal przez większą część drugiej połowy grał w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Breela Embolo. Z kolei w półfinale Argentyna przegrywała z Anglią 0:1 do 85. minuty, ale zdołała wyrównać, a w doliczonym czasie gry zdobyć zwycięskiego gola.
W siedmiu meczach Hiszpania straciła tylko jednego gola - Unai Simon musiał sięgać do siatki w ćwierćfinałowym meczu z Belgią, gdy w 41. minucie pokonał go Charles De Ketelaere (Hiszpania wygrała ten mecz 2:1). Wcześniej bramkarz reprezentacji Hiszpanii mógł pochwalić się passą 650 minut bez puszczenia gola na mundialu: rozpoczęła się ona jeszcze na mundialu 2022, w fazie grupowej meczu z Japonią. Na tegorocznych mistrzostwach świata Hiszpania w fazie grupowej Hiszpania zremisowała 0:0 z Republiką Zielonego Przylądka, pokonała 4:0 Arabię Saudyjską, wygrała 1:0 z Urugwajem, a następnie w 1/16 finału wygrała 3:0 z Austrią, w 1/8 finału pokonała 1:0 Portugalię, a w półfinale okazała się lepsza od Francji, z którą wygrała 2:0.
Bilans tych meczów jest idealnie remisowy – sześć wygranych Hiszpanii, sześć Argentyny, dwa remisy. Hiszpania strzeliła w tych meczach 19 goli, Argentyna – 18. Ostatni raz Hiszpanie i Argentyńczycy mierzyli się w 2018 roku w meczu towarzyskim – i tego spotkania w Argentynie z pewnością miło nie wspominają. Hiszpania wygrała wówczas 6:1.
Jedyny, jak dotąd, mecz tych reprezentacji na piłkarskich mistrzostwach świata odbył się niemal dokładnie 60 lat temu – 13 lipca 1966 roku w fazie grupowej rozgrywanego w Anglii mundialu Argentyna wygrała z Hiszpanią 2:1, po golach Luis Artime dla Argentyńczyków i trafieniu Joaquína Peiró dla Hiszpanów.
Jedyny występ Hiszpanów w finale mundialu zakończył się zdobyciem przez tę reprezentację mistrzostwa świata – w 2010 roku, na mundialu w RPA, Hiszpania po dogrywce pokonała 1:0 Holandię. Argentyńczycy mają z kolei na koncie trzy tytuły mistrzów świata – zdobyte w 1978, 1986 i 2022 roku. Trzy razy – w 1930, 1990 i 2014 – byli wicemistrzami świata.
Hiszpania i Argentyna zagrają w finale mundialu
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