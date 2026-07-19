07:51 Finał mundialu będzie sędziował dobrze znany polskim kibicom Slavko Vincić

Vincić sędziował finał baraży o mundial, w którym Szwecja wygrała z Polską 3:2. Polscy fani zarzucali Słoweńcowi wiele decyzji na korzyść Szwedów – w tym m.in. uznanie gola na 2:1, mimo że nieprawidłowo blokowany był Robert Lewandowski czy nieodgwizdanie rzutu karnego za faul na Jakubie Kamińskim. Vincić ma też na koncie bardzo wstydliwy epizod natury obyczajowej - w 2020 r. został zatrzymany podczas imprezy w prywatnej willi w Bośni i Hercegowinie, gdy policja dokonująca nalotu na willę aresztowała 35 osób, znalazła broń, narkotyki oraz ujawniła obecność prostytutek. Sędziego po przesłuchaniu zwolniono.

07:19 Dzień przed finałem mundialu odbył się niezwykły mecz o trzecie miejsce na mundialu

W spotkaniu Francji z Anglią padło aż 10 goli (jeszcze nigdy w „małym finale” mundialu nie trafiano do bramki tak często, dotychczas meczem o trzecie miejsce z największą liczbą goli było starcie z 1958 roku, gdy Francja pokonała 6:3 RFN), Francuzi do przerwy przegrywali 0:4, ale w drugiej połowie zmniejszyli prowadzenie Anglików do jednego gola i tylko przez nieskuteczność Ousmane'a Demeble, a przede wszystkim Michaela Olise nie wyrównali. Dzięki wygranej Anglia zrównała się pod względem liczby medali zdobytych na mundialach... z Polską.

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07:12 Przed finałem mundialu wszyscy przypominają pewną sesję zdjęciową z 2007 roku, której bohaterami byli Lionel Messi i Lamine Yamal

Zdjęcia zostały wykonane na potrzeby kalendarza przeznaczonego na cele charytatywne. 20-letni wówczas Lionel Messi, który dopiero rozpoczynał swoją wielką przygodę z piłką (choć miał już za sobą debiut i gola na mundialu) pozował do zdjęcia z maleńkim Laminem Yamalem, którego rodzice wzięli udział w loterii i wygrali w niej możliwość zapozowania przez ich dziecko z zawodnikiem Barcelony. O zdjęciu przypomniał, w czasie mistrzostw Europy w 2024 roku, ojciec Yamala.

07:02 Kapitan reprezentacji Argentyny Lionel Messi będzie dziś walczył nie tylko o obronę mistrzostwa świata, ale też o koronę króla strzelców

Messi ma na koncie 8 goli, ale od dwóch meczów nie poprawił swojego dorobku (ostatni raz trafił do bramki rywali w meczu z Egiptem). W meczu o trzecie miejsce, w którym Anglia pokonała Francję 6:4, dzięki dwóm golom król strzelców mundialu w Katarze, Kylian Mbappe, powiększył swoją zdobycz bramkową na tegorocznych mistrzostwach do 10 goli, zatem jeśli Argentyńczyk chciałby go dogonić musi dziś dwa razy trafić do siatki. Mbappe wyprzedził też Messiego na liście najlepszych strzelców w historii mundiali – Francuz ma już na koncie 22 gole zdobyte na mistrzostwach świata, a Argentyńczyk – 21.

06:56 Z kolei Argentyna dała się zapamiętać, jako drużyna, która potrafi odwracać wyniki meczów w fazie pucharowej

Przez fazę grupową Messi i spółka przeszli dość gładko – wygrali 3:0 z Algierią, 2:0 z Austrią i 3:1 z Jordanią. Schody zaczęły się w fazie pucharowej. W 1/16 finału mistrzowie świata potrzebowali dogrywki, by uporać się z debiutującą na mundialu Republiką Zielonego Przylądka (w regulaminowym czasie było 1:1, w dogrywce wyszli na prowadzenie, ale rywale z Afryki znów wyrównali i dopiero w 111 minucie padł zwycięski gol dla Argentyńczyków). W 1/8 finału do 79. minuty Argentyna przegrywała z Egiptem 0:2, ale ostatecznie wygrała 3:2 zwycięskiego gola strzelając w doliczonym czasie gry. W ćwierćfinale Argentyńczycy potrzebowali dogrywki, by pokonać 3:1 Szwajcarię, mimo że ich rywal przez większą część drugiej połowy grał w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Breela Embolo. Z kolei w półfinale Argentyna przegrywała z Anglią 0:1 do 85. minuty, ale zdołała wyrównać, a w doliczonym czasie gry zdobyć zwycięskiego gola.

06:50 Na tegorocznym mundialu Hiszpania jest drużyną z najszczelniejszą obroną

W siedmiu meczach Hiszpania straciła tylko jednego gola - Unai Simon musiał sięgać do siatki w ćwierćfinałowym meczu z Belgią, gdy w 41. minucie pokonał go Charles De Ketelaere (Hiszpania wygrała ten mecz 2:1). Wcześniej bramkarz reprezentacji Hiszpanii mógł pochwalić się passą 650 minut bez puszczenia gola na mundialu: rozpoczęła się ona jeszcze na mundialu 2022, w fazie grupowej meczu z Japonią. Na tegorocznych mistrzostwach świata Hiszpania w fazie grupowej Hiszpania zremisowała 0:0 z Republiką Zielonego Przylądka, pokonała 4:0 Arabię Saudyjską, wygrała 1:0 z Urugwajem, a następnie w 1/16 finału wygrała 3:0 z Austrią, w 1/8 finału pokonała 1:0 Portugalię, a w półfinale okazała się lepsza od Francji, z którą wygrała 2:0.

06:45 Łącznie Hiszpania i Argentyna zagrały ze sobą jak dotąd 14 razy

Bilans tych meczów jest idealnie remisowy – sześć wygranych Hiszpanii, sześć Argentyny, dwa remisy. Hiszpania strzeliła w tych meczach 19 goli, Argentyna – 18. Ostatni raz Hiszpanie i Argentyńczycy mierzyli się w 2018 roku w meczu towarzyskim – i tego spotkania w Argentynie z pewnością miło nie wspominają. Hiszpania wygrała wówczas 6:1.

Mecze Argentyna-Hiszpania:

7 grudnia 1952, Hiszpania – Argentyna 0:1;

0:1; 5 lipca 1953, Argentyna – Hiszpania 1:0;

– Hiszpania 1:0; 24 lipca 1960, Argentyna – Hiszpania 2:0;

– Hiszpania 2:0; 11 czerwca 1961, Hiszpania – Argentyna 2:0;

– Argentyna 2:0; 13 lipca 1966, Argentyna – Hiszpania 2:1 (faza grupowa mundialu);

– Hiszpania 2:1 (faza grupowa mundialu); 11 października 1972, Hiszpania – Argentyna 1:0;

– Argentyna 1:0; 12 października 1974. Argentyna – Hiszpania 1:1;

12 października 1988, Hiszpania – Argentyna 1:1;

20 września 1995, Hiszpania – Argentyna 2:1;

– Argentyna 2:1; 17 listopada 1999, Hiszpania – Argentyna 0:2;

0:2; 11 października 2006, Hiszpania – Argentyna 2:1;

– Argentyna 2:1; 14 listopada 2009, Hiszpania – Argentyna 2:1;

– Argentyna 2:1; 7 września 2010, Argentyna – Hiszpania 4:1;

– Hiszpania 4:1; 27 marca 2018, Hiszpania – Argentyna 6:1

06:41 Jak dotąd Hiszpania z Argentyną na mundialu mierzyły się tylko raz

Jedyny, jak dotąd, mecz tych reprezentacji na piłkarskich mistrzostwach świata odbył się niemal dokładnie 60 lat temu – 13 lipca 1966 roku w fazie grupowej rozgrywanego w Anglii mundialu Argentyna wygrała z Hiszpanią 2:1, po golach Luis Artime dla Argentyńczyków i trafieniu Joaquína Peiró dla Hiszpanów.

06:37 Hiszpania zagra w finale mistrzostw świata po raz drugi, Argentyna - po raz siódmy

Jedyny występ Hiszpanów w finale mundialu zakończył się zdobyciem przez tę reprezentację mistrzostwa świata – w 2010 roku, na mundialu w RPA, Hiszpania po dogrywce pokonała 1:0 Holandię. Argentyńczycy mają z kolei na koncie trzy tytuły mistrzów świata – zdobyte w 1978, 1986 i 2022 roku. Trzy razy – w 1930, 1990 i 2014 – byli wicemistrzami świata.