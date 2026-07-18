Na mistrzostwach Europy przegrani w półfinałach nie są zmuszani do rywalizacji o brązowe medale. Zrezygnowano z niej po 1980 r. – przede wszystkim ze względu na słabe zainteresowanie i telewizyjne wyniki oglądalności.

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Na mundialach jednak tradycji nie porzucono. Trudno odmówić zaangażowania Polakom, którzy zwyciężali w takich meczach w 1974 (1:0 z Brazylią) i 1982 r. (3:2 z Francją), czy Chorwatom, którzy w 1998 r. pokonali Holendrów (2:1), a cztery lata temu Maroko (2:1). Turkom zależało na medalu tak bardzo, że w 2002 r. Hakan Sukur zdobył najszybszą bramkę w historii turnieju (już w 11. sekundzie), w wygranym 3:2 spotkaniu z Koreą Południową.

Mundial. Kto nie chce grać o trzecie miejsce?

Dla piłkarskich potęg finał pocieszenia, jak zwykło się nazywać spotkania o brąz, to jednak najczęściej źródło cierpienia. Brazylijczycy 12 lat temu przed własną publicznością nie podnieśli się po półfinałowej klęsce 1:7 z Niemcami i kilka dni później ulegli Holendrom 0:3. Po takim laniu kolejne wyjście na boisko było dla nich torturą.

Pewnie podobnie czuli się Anglicy, którzy w meczach o trzecie miejsce grali dwukrotnie (1990, 2018) i za każdym razem ponosili porażkę – najpierw z Włochami (1:2), a później z Belgią (0:2). Dla nich liczy się tylko złoto, ale gonią za nim bezskutecznie od 1966 r. Teraz byli już tak blisko finału, więc rozczarowanie jest wielkie i zmobilizować się na spotkanie z Francuzami będzie im ciężko. Do tego stopnia, że nawet ich selekcjoner Thomas Tuchel wypalił, iż żaden z jego zawodników ani żaden z Francuzów nie chce brać udziału w tym meczu.

Potem Tuchel wypowiedź nieco złagodził („każdy chciałby być teraz w finale i grać o mistrzostwo świata, podejdziemy jednak do tego wyzwania profesjonalnie”), ale tak naprawdę wyraził głośno to, o czym inni być może boją się mówić: że lepiej byłoby się spakować i wracać do domu.

Francja – Anglia. Czy Deschamps i Tuchel wystawią rezerwowych?

Można się spodziewać, że zarówno on, jak i Didier Deschamps, ustępujący ze stanowiska selekcjonera Francuzów po 14 latach sukcesów, dokonają wielu zmian w składzie i dadzą szansę rezerwowym. Może jednak nie będzie to wymiana całej wyjściowej jedenastki i zobaczymy tych, którzy walczą jeszcze o indywidualne osiągnięcia. Na przykład Kyliana Mbappe, który ściga się z Leo Messim o tytuł króla strzelców (po osiem bramek) i pobicie rekordu wszech czasów (Francuz ma 20 goli, Argentyńczyk – 21).

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Mimo że na głowę Tuchela po półfinałowej porażce z Argentyną (1:2) wylała się fala krytyki, angielska federacja oznajmiła, że Niemiec może nadal liczyć na jej poparcie i nie zamierza go zwalniać. Ma wypełnić kontrakt obowiązujący do Euro 2028. Anglicy będą współgospodarzem tych mistrzostw razem ze Szkocją, Walią i Irlandią. – Jest wiele do poprawy i chętnie się tym zajmę – podkreśla Tuchel.

Transmisja meczu Francja – Anglia w sobotę o 23.00 w TVP 1 i TVP Sport