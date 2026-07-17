Finał mundialu odbędzie się na stadionie w New Jersey
Jakość powietrza w Chicago, Nowym Jorku, ale też m.in. w Detroit jest niska, ze względu na pożary lasów, które szaleją w Kanadzie. Dym spowijający amerykańskie miasta sprawia, że władze rekomendują mieszkańcom, by bez potrzeby nie wychodzili na zewnątrz.
Niebo nad Nowym Jorkiem i New Jersey spowite jest smogiem, który sprawia, że aktywność fizyczna pod gołym niebem jest trudna.
To właśnie w New Jersey ma odbyć się finał organizowanego przez USA, Kanadę i Meksyk mundialu – w czasie, gdy mieszkańcom rekomenduje się, by nie wychodzili z domów i unikali wysiłku fizycznego pod gołym niebem, ze względu na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza.
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– Jest rozsądnie założyć, że oddychanie powietrzem w Nowym Jorku jest jak wypalenie 10 papierosów – mówi Michael Petroni, ekspert ds. zanieczyszczenia powietrza w rozmowie z „New York Post”, opowiadając, jaki wpływ na zdrowie ma przebywanie pod gołym niebem przez cały dzień.
Petroni ostrzega, że dłuższe narażanie się na wdychanie zanieczyszczonego powietrza zwiększa ryzyko nowotworu i choroby serca.
Trzy godziny spędzone pod gołym niebem w Nowym Jorku można dziś porównać do wypalenia dwóch i pół papierosa.
W związku z zanieczyszczeniem powietrza odwołany został mecz MLS, w którym Chicago Fire miało zmierzyć się z Vancouver Whitecaps. W Chicago mieszkańcom rekomenduje się noszenie maseczek w momencie, gdy wychodzą z domu.
W Nowym Jorku odbył się 15 lipca mecz kobiecej ligi piłki nożnej (NWSL), w którym drużyna Gotham CF mierzyła się z Washington Spirit, ale ze względu na zanieczyszczenie powietrza liczbę przerw na nawodnienie zwiększono w nim z jednej na połowę do dwóch.
Mimo to mecz finałowy mundialu nie wydaje się zagrożony – w weekend jakość powietrza ma zacząć się poprawiać, a na sobotę zapowiedziano deszcz, który powinien rozproszyć smog.
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