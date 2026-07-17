Gianni Infantino wzbudził w ostatnim czasie niemałe kontrowersje – Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) uchyliła bowiem zawieszenie amerykańskiego napastnika Folarina Baloguna, dzięki czemu mógł wystąpić w meczu 1/8 finału mistrzostw świata przeciwko Belgii. Decyzję podjęto po interwencji prezydenta USA Donalda Trumpa, który zwrócił się do prezesa FIFA z prośbą o ponowne przeanalizowanie sytuacji.

Reklama Reklama

Jak informuje brytyjski dziennik „The Guardian”, sprawa ta Infantino nie zaszkodziła – uzyskał już bowiem formalne poparcie ponad 200 z 211 federacji członkowskich FIFA przed przyszłorocznymi wyborami na stanowisko szefa organizacji.

Ponad 200 federacji popiera Gianniego Infantino

Jak podaje „The Guardian”, mimo kontrowersji związanych ze sprawą reprezentanta USA Baloguna, Infantino pozostaje jedynym kandydatem na prezesa FIFA i jest na dobrej drodze do uzyskania czwartej kadencji.

Według dziennika Szwajcar może liczyć na formalne poparcie ponad 200 spośród 211 krajowych federacji członkowskich FIFA przed wyborami zaplanowanymi na marcowy kongres organizacji.

Jedynie kilka związków piłkarskich nie przekazało jeszcze listów poparcia dla obecnego szefa FIFA – podaje „The Guardian”. Wśród tych, które wciąż nie udzieliły oficjalnego wsparcia, znajdują się przede wszystkim niektóre kraje europejskie. Najbardziej znaczącym z nich pozostaje Niemiecki Związek Piłki Nożnej.

Infantino pozostaje jedynym kandydatem na szefa FIFA

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem kandydaci na stanowisko prezesa FIFA muszą zostać zgłoszeni do 18 listopada. Do tego czasu federacje mogą wycofać swoje poparcie lub przenieść je na innego kandydata. Obecnie Gianni Infantino pozostaje jednak jedyną osobą ubiegającą się o urząd. Według „The Guardian” niektóre federacje twierdzą, że były wywierane na nie naciski ze strony osób związanych z FIFA, aby oficjalnie zadeklarowały poparcie dla Infantino – mimo że nie ma on obecnie żadnego kontrkandydata. Gazeta podkreśla, że takie działania mogłyby naruszać kodeks etyczny FIFA.

Atmosfera wokół wyborów w FIFA pozostaje napięta po kontrowersjach związanych z decyzją dotyczącą Folarina Baloguna. Niezadowolenie nasiliło się po tym, jak prezydent USA Donald Trump przyznał, że osobiście zabiegał u władz organizacji o ponowne rozpatrzenie czerwonej kartki, którą piłkarz otrzymał w meczu z Bośnią i Hercegowiną.

Jak podkreśla „The Guardian”, największe niezadowolenie pojawia się wśród krajów europejskich. Większość federacji z tego kontynentu i tak jednak przekazała już oficjalne listy poparcia. Wśród nich znajduje się m.in. Angielski Związek Piłki Nożnej, który zrobił to z dużym wyprzedzeniem – bo jeszcze przed mundialem.

UEFA rozważa możliwość wystawienia kontrkandydata

W ostatnich dniach – jak informuje „The Guardian” – za zamkniętymi drzwiami coraz częściej pojawia się temat wystawienia przez Europę kontrkandydata dla Gianniego Infantino. Według źródeł cytowanych przez dziennik uzgodnienie wspólnego nazwiska przez wiele federacji wydaje się jednak mało prawdopodobne.

UEFA otwarcie krytykowała FIFA w związku z kilkoma ostatnimi decyzjami, w tym sprawą Baloguna oraz wykluczeniem somalijskiego arbitra Omara Artana z udziału w mistrzostwach świata. Nie wiadomo jednak, czy kierownictwo europejskiej federacji zdecyduje się oficjalnie poprzeć ewentualnego konkurenta obecnego prezesa FIFA.

Źródła zbliżone do europejskich władz piłkarskich oceniają, że nawet kandydat zdolny zdobyć od 30 do 40 głosów mógłby doprowadzić do rozpoczęcia szerokiej publicznej debaty na temat sposobu zarządzania FIFA oraz kierunku rozwoju światowej federacji.

W Nowym Jorku odbędzie się kongres FIFA

Federacje członkowskie FIFA spotkają się w sobotę podczas zgromadzenia w Nowym Jorku. Obradom będzie przewodniczył Gianni Infantino.

Jak zauważa „The Guardian”, mało prawdopodobne jest, aby ostatnie kontrowersje znalazły się w oficjalnym porządku obrad. Znacznie bardziej prawdopodobnym tematem dyskusji będzie wynik finansowy mistrzostw świata oraz ewentualne korzyści finansowe, jakie mogłyby zostać przekazane federacjom członkowskim – zauważa dziennik.

„The Guardian” poinformował również, że zwrócił się do FIFA z prośbą o komentarz w tej sprawie, jednak do czasu publikacji artykułu organizacja nie przedstawiła swojego stanowiska.