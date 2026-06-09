Amerykańska służba celna i ochrony granic poinformowała w poniedziałek, że obywatel Somalii, który miał pełnić funkcję sędziego podczas mistrzostw świata, został zatrzymany do dodatkowej kontroli po przylocie z tureckiego Stambułu na lotnisko Miami International Airport w sobotę.

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Choć w komunikacie nie podano nazwiska podróżnego, Omar Artan jest jedynym arbitrem z Somalii wyznaczonym do pracy podczas mundialu.

Według CBP dodatkowa kontrola była standardową procedurą mającą na celu weryfikację informacji oraz ocenę możliwości wjazdu na terytorium USA.

Arbiter nie został wpuszczony do USA. „Wątpliwości w procesie weryfikacji”

W oficjalnym komunikacie amerykańskie służby wyjaśniły powody swojej decyzji. „Podczas procedury podróżny został poddany dodatkowej kontroli, która jest rutynowym elementem procesu inspekcji CBP, gdy funkcjonariusze muszą zweryfikować informacje lub ustalić dopuszczalność wjazdu” – poinformowano.

Po zakończeniu procedury uznano, że sędzia nie spełnia warunków umożliwiających wjazd do Stanów Zjednoczonych. „Po przeprowadzeniu kontroli podróżny, będący sędzią mistrzostw świata FIFA, został uznany za osobę niedopuszczoną do wjazdu ze względu na zastrzeżenia wynikające z procesu weryfikacji” – podało CBP. Amerykańskie służby nie ujawniły szczegółów dotyczących charakteru tych zastrzeżeń.

FIFA potwierdza: Omar Artan nie będzie sędziował na mundialu

FIFA potwierdziła, że Omar Artan nie będzie mógł uczestniczyć ani w szkoleniach, ani prowadzić meczów podczas turnieju. Federacja opublikowała również oświadczenie samego arbitra. – Pomimo zaistniałych okoliczności pozostaję w dobrym nastroju i koncentruję się na kolejnych wyzwaniach w mojej karierze sędziowskiej – przekazał Artan.

– Chciałbym podziękować FIFA oraz Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej za wsparcie. Obiecuję utrzymać najwyższy poziom sędziowania, skupiając się na przyszłości. Dziękuję piłkarskiej rodzinie za wszystkie wiadomości i życzę moim kolegom powodzenia podczas mistrzostw świata. Mam nadzieję ponownie dołączyć do nich podczas kolejnych turniejów – dodał.

FIFA podkreśliła, że nie uczestniczy w procedurach imigracyjnych prowadzonych przez poszczególne państwa. Organizacjarganizacja została poinformowana przez amerykańskie władze, że status sędziego „nie zostanie obecnie zmieniony”. „Zgodnie z praktyką obowiązującą podczas poprzednich turniejów FIFA to państwo-gospodarz ostatecznie decyduje o przyznaniu wizy oraz dopuszczeniu danej osoby na swoje terytorium” – podkreślono w komunikacie federacji.

Każdy uczestnik turnieju podlega kontroli

Amerykańskie służby przypomniały, że wszyscy podróżni ubiegający się o wjazd do USA – w tym sportowcy, trenerzy, działacze oraz członkowie sztabów – podlegają identycznym procedurom kontrolnym.

„Decyzje dotyczące dopuszczalności wjazdu są podejmowane indywidualnie, na podstawie informacji związanych z egzekwowaniem prawa, bezpieczeństwem narodowym oraz przepisami imigracyjnymi dostępnych w momencie kontroli” – podkreśliło CBP. Służba zaznaczyła również, że funkcjonariusze mają prawo zadawać pytania podróżnym, przeprowadzać kontrole i podejmować decyzje zgodnie z obowiązującym prawem Stanów Zjednoczonych.