Zgodnie z regulaminem eliminacji mistrzostw świata 2026, do walki o ostatnie cztery miejsca z europejskiej strefy UEFA w barażach wystartowało 16 reprezentacji. Po czwartkowych półfinałach, do czterech finałów play-off awansowało osiem ekip: Dania, Czechy, Turcja, Kosowo, Polska, Szwecja, Włochy oraz Bośnia i Hercegowina. 

Szwecja – Polska 3:2. Nie jedziemy na mundial, pierwszy raz od 12 lat piłkarskie święto bez nas

Baraże o MŚ w strefie UEFA: awans Turcji, karne w Czechach i Bośni 

Na Bałkanach doszło do dwóch spotkań, w których goście byli wyjątkowo mile przywitani. W Bośni kibice pamiętali, że Włosi – wówczas wicemistrzowie świata z mundialu USA 1994 – jako pierwsza renomowana reprezentacja zgodziła się przyjąć zaproszenie na mecz towarzyski w tym kraju po wojnie. Mało tego, 6 listopada 1996 r. Bośniacy sensacyjnie wygrali 2:1, co było pierwszym zwycięstwem w historii ich kadry. 

Z kolei w Kosowie serdecznie traktowani byli kibice z Turcji – do tego stopnia, że część lokali w Prisztinie serwowała im kawę za darmo. To wyraz wdzięczności m.in. za przyjmowanie przez Turcję uchodźców z Kosowa w 1999 r. Przede wszystkim jednak Stambuł jako jedna z pierwszych stolic na świecie uznał w 2008 r. niepodległość Kosowa. 

Na boisku uprzejmości już jednak nie było – w obu przypadkach prowadzenie obejmowali goście. Turcji udało się zwycięstwo po golu Akturkoglu dowieźć do końca. Włosi mieli z tym problem, bo jeszcze w pierwszej połowie czerwoną kartkę zobaczył Bastoni i zostali zmuszeni do grania najpierw dogrywki, a potem rzutów karnych. W nich presji nie wytrzymali Pio Esposito i Bryan Cristante. Włochów zabranie na mundialu trzeci raz z rzędu – nie było ich też w 2018 r. w Rosji i w 2022 r. w Katarze. 

Rzuty karne też w meczu Czechy – Dania. Stawką tego spotkania był nie tylko awans na mundial, ale też miano najstarszego trenera w historii MŚ. 74-letni Czech Miroslav Koubek ma bowiem szansę pobicia rekordu 71-letniego Niemca Otto Rehhagela prowadzącego Grecję w 2010 r. Czesi po rzutach karnych wyeliminowali bowiem Danię i w grupie A zagrają z Meksykiem, RPA i Koreą Południową.

Wyniki barażowych finałów w strefie UEFA:

  • Bośnia i Hercegowina – Włochy 1:1 po 90 minutach i dogrywce, 4:1 w rzutach karnych
  • Szwecja - Polska 3:2
  • Kosowo - Turcja 0:1
  • Czechy - Dania 2:2 po dogrywce (1:1 po 90 minutach gry), 3:1 w rzutach karnych

Baraże interkontynentalne o mundial 2026

O dwa ostatnie miejsca zaplanowano rywalizację w Meksyku (w Monterrey i Guadalajarze) w barażach międzykontynentalnych:

  • Boliwia - Irak
  • Jamajka - Demokratyczna Republika Konga

Które reprezentacje już awansowały na mundial 2026?

Gospodarzami mundialu 2026 będą Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Mistrzostwa świata odbędą się między 11 czerwca (mecz otwarcia w Meksyku) a 19 lipca (finał w Nowym Jorku / New Jersey). Oprócz gospodarzy, udział w mistrzostwach świata już mają zapewniony następujące reprezentacje:

  • Iran, Korea Południowa, Japonia, Uzbekistan, Jordania, Australia, Arabia Saudyjska, Katar (AFC)
  • Maroko, Tunezja, Egipt, Algieria, Ghana, Republika Zielonego Przylądka, Republika Południowej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal (CAF)
  • Argentyna, Ekwador, Brazylia, Urugwaj, Kolumbia, Paragwaj (CONMEBOL)
  • Nowa Zelandia (OFC)
  • Anglia, Francja, Chorwacja, Portugalia, Norwegia, Niemcy, Holandia, Hiszpania, Belgia, Szwajcaria, Austria, Szkocja, Turcja, Szwecja, Czechy, Bośnia i Hercegowina (UEFA)
  • Panama, Haiti, Curaçao (CONCACAF)

Grupy MŚ 2026

Grupy mundialu 2026

Grupa A
Meksyk
Republika Południowej Afryki
Korea Południowa
Czechy  

Grupa B
Kanada
Bośnia i Hercegowina
Katar
Szwajcaria

Grupa C
Brazylia
Maroko
Haiti
Szkocja

Grupa D
USA
Paragwaj
Australia
Turcja

Grupa E
Niemcy
Curacao
Wybrzeże Kości Słoniowej
Ekwador

Grupa F
Holandia
Japonia
Szwecja 
Tunezja

Grupa G
Belgia
Egipt
Iran
Nowa Zelandia

Grupa H
Hiszpania
Republika Zielonego Przylądka
Arabia Saudyjska
Urugwaj

Grupa I
Francja
Senegal
Irak lub Boliwia 
Norwegia

Grupa J
Argentyna
Algieria
Austria
Jordania

Grupa K
Portugalia
Demokratyczna Republika Konga lub Jamajka
Uzbekistan
Kolumbia

Grupa L
Anglia
Chorwacja
Ghana
Panama