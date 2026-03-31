Zgodnie z regulaminem eliminacji mistrzostw świata 2026, do walki o ostatnie cztery miejsca z europejskiej strefy UEFA w barażach wystartowało 16 reprezentacji. Po czwartkowych półfinałach, do czterech finałów play-off awansowało osiem ekip: Dania, Czechy, Turcja, Kosowo, Polska, Szwecja, Włochy oraz Bośnia i Hercegowina.
Polacy przeważali, ale przegrali w finale baraży ze Szwedami 2:3, tracąc bramkę w ostatnich minutach. Nadzieję na awans odebrał nam Viktor Gyokeres.
Na Bałkanach doszło do dwóch spotkań, w których goście byli wyjątkowo mile przywitani. W Bośni kibice pamiętali, że Włosi – wówczas wicemistrzowie świata z mundialu USA 1994 – jako pierwsza renomowana reprezentacja zgodziła się przyjąć zaproszenie na mecz towarzyski w tym kraju po wojnie. Mało tego, 6 listopada 1996 r. Bośniacy sensacyjnie wygrali 2:1, co było pierwszym zwycięstwem w historii ich kadry.
Z kolei w Kosowie serdecznie traktowani byli kibice z Turcji – do tego stopnia, że część lokali w Prisztinie serwowała im kawę za darmo. To wyraz wdzięczności m.in. za przyjmowanie przez Turcję uchodźców z Kosowa w 1999 r. Przede wszystkim jednak Stambuł jako jedna z pierwszych stolic na świecie uznał w 2008 r. niepodległość Kosowa.
Na boisku uprzejmości już jednak nie było – w obu przypadkach prowadzenie obejmowali goście. Turcji udało się zwycięstwo po golu Akturkoglu dowieźć do końca. Włosi mieli z tym problem, bo jeszcze w pierwszej połowie czerwoną kartkę zobaczył Bastoni i zostali zmuszeni do grania najpierw dogrywki, a potem rzutów karnych. W nich presji nie wytrzymali Pio Esposito i Bryan Cristante. Włochów zabranie na mundialu trzeci raz z rzędu – nie było ich też w 2018 r. w Rosji i w 2022 r. w Katarze.
Rzuty karne też w meczu Czechy – Dania. Stawką tego spotkania był nie tylko awans na mundial, ale też miano najstarszego trenera w historii MŚ. 74-letni Czech Miroslav Koubek ma bowiem szansę pobicia rekordu 71-letniego Niemca Otto Rehhagela prowadzącego Grecję w 2010 r. Czesi po rzutach karnych wyeliminowali bowiem Danię i w grupie A zagrają z Meksykiem, RPA i Koreą Południową.
Wyniki barażowych finałów w strefie UEFA:
O dwa ostatnie miejsca zaplanowano rywalizację w Meksyku (w Monterrey i Guadalajarze) w barażach międzykontynentalnych:
Gospodarzami mundialu 2026 będą Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Mistrzostwa świata odbędą się między 11 czerwca (mecz otwarcia w Meksyku) a 19 lipca (finał w Nowym Jorku / New Jersey). Oprócz gospodarzy, udział w mistrzostwach świata już mają zapewniony następujące reprezentacje:
Grupa A
Meksyk
Republika Południowej Afryki
Korea Południowa
Czechy
Grupa B
Kanada
Bośnia i Hercegowina
Katar
Szwajcaria
Grupa C
Brazylia
Maroko
Haiti
Szkocja
Grupa D
USA
Paragwaj
Australia
Turcja
Grupa E
Niemcy
Curacao
Wybrzeże Kości Słoniowej
Ekwador
Grupa F
Holandia
Japonia
Szwecja
Tunezja
Grupa G
Belgia
Egipt
Iran
Nowa Zelandia
Grupa H
Hiszpania
Republika Zielonego Przylądka
Arabia Saudyjska
Urugwaj
Grupa I
Francja
Senegal
Irak lub Boliwia
Norwegia
Grupa J
Argentyna
Algieria
Austria
Jordania
Grupa K
Portugalia
Demokratyczna Republika Konga lub Jamajka
Uzbekistan
Kolumbia
Grupa L
Anglia
Chorwacja
Ghana
Panama
