Zgodnie z regulaminem eliminacji mistrzostw świata 2026, do walki o ostatnie cztery miejsca z europejskiej strefy UEFA w barażach wystartowało 16 reprezentacji. Po czwartkowych półfinałach, do czterech finałów play-off awansowało osiem ekip: Dania, Czechy, Turcja, Kosowo, Polska, Szwecja, Włochy oraz Bośnia i Hercegowina.

Baraże o MŚ w strefie UEFA: awans Turcji, karne w Czechach i Bośni

Na Bałkanach doszło do dwóch spotkań, w których goście byli wyjątkowo mile przywitani. W Bośni kibice pamiętali, że Włosi – wówczas wicemistrzowie świata z mundialu USA 1994 – jako pierwsza renomowana reprezentacja zgodziła się przyjąć zaproszenie na mecz towarzyski w tym kraju po wojnie. Mało tego, 6 listopada 1996 r. Bośniacy sensacyjnie wygrali 2:1, co było pierwszym zwycięstwem w historii ich kadry.

Z kolei w Kosowie serdecznie traktowani byli kibice z Turcji – do tego stopnia, że część lokali w Prisztinie serwowała im kawę za darmo. To wyraz wdzięczności m.in. za przyjmowanie przez Turcję uchodźców z Kosowa w 1999 r. Przede wszystkim jednak Stambuł jako jedna z pierwszych stolic na świecie uznał w 2008 r. niepodległość Kosowa.

Na boisku uprzejmości już jednak nie było – w obu przypadkach prowadzenie obejmowali goście. Turcji udało się zwycięstwo po golu Akturkoglu dowieźć do końca. Włosi mieli z tym problem, bo jeszcze w pierwszej połowie czerwoną kartkę zobaczył Bastoni i zostali zmuszeni do grania najpierw dogrywki, a potem rzutów karnych. W nich presji nie wytrzymali Pio Esposito i Bryan Cristante. Włochów zabranie na mundialu trzeci raz z rzędu – nie było ich też w 2018 r. w Rosji i w 2022 r. w Katarze.

Rzuty karne też w meczu Czechy – Dania. Stawką tego spotkania był nie tylko awans na mundial, ale też miano najstarszego trenera w historii MŚ. 74-letni Czech Miroslav Koubek ma bowiem szansę pobicia rekordu 71-letniego Niemca Otto Rehhagela prowadzącego Grecję w 2010 r. Czesi po rzutach karnych wyeliminowali bowiem Danię i w grupie A zagrają z Meksykiem, RPA i Koreą Południową.

Wyniki barażowych finałów w strefie UEFA:

Bośnia i Hercegowina – Włochy 1:1 po 90 minutach i dogrywce, 4:1 w rzutach karnych

Szwecja - Polska 3:2

Kosowo - Turcja 0:1

Czechy - Dania 2:2 po dogrywce (1:1 po 90 minutach gry), 3:1 w rzutach karnych

Baraże interkontynentalne o mundial 2026

O dwa ostatnie miejsca zaplanowano rywalizację w Meksyku (w Monterrey i Guadalajarze) w barażach międzykontynentalnych:

Boliwia - Irak

Jamajka - Demokratyczna Republika Konga

Które reprezentacje już awansowały na mundial 2026?

Gospodarzami mundialu 2026 będą Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Mistrzostwa świata odbędą się między 11 czerwca (mecz otwarcia w Meksyku) a 19 lipca (finał w Nowym Jorku / New Jersey). Oprócz gospodarzy, udział w mistrzostwach świata już mają zapewniony następujące reprezentacje:

Iran, Korea Południowa, Japonia, Uzbekistan, Jordania, Australia, Arabia Saudyjska, Katar (AFC)

Maroko, Tunezja, Egipt, Algieria, Ghana, Republika Zielonego Przylądka, Republika Południowej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal (CAF)

Argentyna, Ekwador, Brazylia, Urugwaj, Kolumbia, Paragwaj (CONMEBOL)

Nowa Zelandia (OFC)

Anglia, Francja, Chorwacja, Portugalia, Norwegia, Niemcy, Holandia, Hiszpania, Belgia, Szwajcaria, Austria, Szkocja, Turcja, Szwecja, Czechy, Bośnia i Hercegowina (UEFA)

Panama, Haiti, Curaçao (CONCACAF)

Grupy MŚ 2026