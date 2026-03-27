Kosowo wygrało na wyjeździe ze Słowacją
Zgodnie z regulaminem eliminacji mistrzostw świata 2026, do walki o ostatnie cztery miejsca z europejskiej strefy UEFA w barażach wystartowało 16 reprezentacji. W losowaniu zostały one podzielone na cztery ścieżki.
W „polskiej” ścieżce oprócz Albanii, z którą wygraliśmy 2:1 w Warszawie, znalazły się Ukraina i Szwecja (Szwedzi wygrali 3:1 po hat-tricku Viktora Gyökeresa). Wysoko wygrała też Dania (4:0 z Macedonią Północną), a bez straty gola Włosi pokonali Irlandię Północną (2:0), a Turcja Rumunię (1:0). Tym samym z gry o mundial odpadł 80-letni rumuński selekcjoner Mircea Lucescu i prowadząc swoją ojczyznę nie pobije on rekordu Otto Rehhagela, który prowadząc Grecję jako 71-latek został najstarszym trenerem w historii MŚ.
Szansę na debiut na mistrzostwach świata ma Kosowo, które wygrało na wyjeździe ze Słowacją. Federacja Kosowa do FIFA i UEFA została przyjęta w połowie 2016 r., wcześniej przeciw temu protestowała Serbia. Dla reprezentacji Kosowa jest to trzeci w historii start w eliminacjach mistrzostw świata. W poprzednich dwóch (do MŚ 2018 i 2022) w osiemnastu meczach wygrała tylko raz.
W dwóch meczach doszło do rzutów karnych. Odpadła Walia – tak jak dwa lata temu z Polską w barażu o Euro 2024 – choć to Bośniacy zmarnowali już pierwszą swoją „jedenastkę”. Mniej skuteczni od rywali byli też Irlandczycy. Oni również w konkursie rzutów karnych mieli już przewagę, ale jej nie wykorzystali i w finałowym barażu zagrają Czesi.
Wyniki barażowych półfinałów:
Pary finałowe barażów w strefie UEFA (mecze we wtorek 31 marca o godz. 20.45):
Baraże międzykontynentalne są rozgrywane w Meksyku (w Monterrey i Guadalajarze):
Podejście Stanów Zjednoczonych do piłki nożnej jest dziś zupełnie inne niż wtedy, gdy pierwszy raz organizowały mistrzostwa świata.
Gospodarzami mundialu 2026 będą Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Mistrzostwa świata odbędą się między 11 czerwca (mecz otwarcia w Meksyku) a 19 lipca (finał w Nowym Jorku / New Jersey). Oprócz gospodarzy, udział w mistrzostwach świata już mają zapewniony następujące reprezentacje:
