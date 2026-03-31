14:43 Młodzieżówka na drodze po ósme zwycięstwo w ósmym meczu eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy

Po golu obrońcy Widzewa Łódź Marcela Krajewskiego prowadzimy na wyjeździe z Czarnogórą 1:0.

14:15 Ostatnie dwa baraże zakończyły się dla Polski awansem na wielkie imprezy piłkarskie

W 2022 roku do awansu przez baraże na mundial wystarczyła nam wygrana u siebie ze Szwecją 2:0, ponieważ w półfinale mieliśmy grać z Rosją, która została wykluczona z udziału w międzynarodowych rozgrywkach piłkarskich ze względu na agresję na Ukrainę. Z kolei w 2024 roku w barażach, których stawką była gra na Euro 2024, w półfinale wygraliśmy 5:1 z Estonią, a w finale – po rzutach karnych (5:4) – wyeliminowaliśmy Walię (w regulaminowym czasie gry i po dogrywce było 0:0).

14:09 Jakub Kamiński przed meczem ze Szwecją: Najważniejszy mecz w mojej karierze

– Mamy swoje marzenia i jutro na pewno napiszemy nową historię – przekonuje Jakub Kamiński. – W takich spotkaniach ważną rolę odgrywają umiejętności indywidualne. Bardzo dużo naszych zawodników jest wiodącymi postaciami w klubach. Jesteśmy w dobrym momencie. Nic tylko wyjść i pokazać to na boisku. Jestem pewien, że wygramy – mówi skrzydłowy FC Koeln.

13:54 Gwiazdą reprezentacji U-21 był do niedawna 17-letni Oskar Pietuszewski, ale dziś skrzydłowy FC Porto gra już w pierwszej reprezentacji

Pietuszewski w barwach reprezentacji U-21 zagrał w 6 meczach i zdobył 4 gole. W reprezentacji seniorskiej zadebiutował w barażu z Albanią - na murawie pojawił się na początku II połowy.

13:49 Dziś gra też reprezentacja Polski U-21

Młodzieżowa kadra, którą prowadzi były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek walczy o punkty z Czarnogórą. Kadra U-21 idzie przez eliminacje do Młodzieżowych Mistrzostw Europy jak burza – w 7 meczach zdobyła komplet 21 punktów.

12:13 Wspomniany wyżej Robert Lewandowski ma dziś szansę na gola numer 90 w kadrze

Lewandowski, który jest zdobywcą największej liczby goli dla polskiej kadry (drugi w tym zestawieniu Włodzimierz Lubański ma na koncie 48 goli) bramkę nr 89 zdobył w meczu z Albanią. By strzelić 89 goli Lewandowski potrzebował 164 meczów.

11:45 Ostatni jak dotąd mecz na mundialu Polska rozegrała z Francją przegrywając w 1/8 finału mundialu w Katarze 1:3

4 grudnia 2022 roku Polacy przegrali z przyszłymi wicemistrzami świata, których do zwycięstwa doprowadził Kylian Mbappe (strzelił dwa gole, trzeciego dołożył Olivier Giroud). Honorowego gola dla Polski strzelił Robert Lewandowski z rzutu karnego – choć za pierwszym razem Hugo Lloris obronił jego strzał. Sędzia zarządził jednak powtórkę rzutu karnego, ponieważ przy pierwszej „jedenastce” Hugo Lloris wyszedł przed linię bramkową zanim Lewandowski dotknął piłki (w ten sposób skraca się strzelcowi kąt). Polska zagrała wówczas w składzie: Wojciech Szczęsny – Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior (87. Jan Bednarek), Bartosz Bereszyński – Grzegorz Krychowiak (71. Krystian Bielik) – Jakub Kamiński (71. Zalewski), Piotr Zieliński, Sebastian Szymański (64. Arkadiusz Milik), Przemysław Frankowski (87. Kamil Grosicki) – Lewandowski.

11:28 We wtorek o udział w mundialu rywalizuje nie tylko Polska

O historyczny awans rywalizuje Kosowo, które o pierwszy w historii awans na wielką imprezę gra u siebie z Turcją, ale też Włochy, które ostatni raz na mundialu grały w 2014 roku (o awans powalczą w wyjazdowym meczu z Bośnią i Hercegowiną) oraz Czesi i Duńczycy. W barażach interkontynentalnych o awans grają DR Konga z Jamajką oraz Irak z Boliwią.

11:06 Polska zagrała jak dotąd ze Szwecją 28 razy

W meczach oficjalnych rozgrywanych ze Szwecją zanotowaliśmy 9 zwycięstw, 4 remisy i 15 porażek. W meczach tych zdobyliśmy 41 goli, straciliśmy 59. Ostatni raz mierzyliśmy się ze Szwedami 29 marca 2022 w Chorzowie, gdy w finale baraży o udział w mundialu w Katarze wygraliśmy 2:0 po golach Roberta Lewandowskiego (z karnego) i Piotra Zielińskiego. Ostatni raz na wyjeździe wygraliśmy jednak niemal 100 lat temu – 28 września 1930 roku wygraliśmy w Sztokholmie 3:0 po golach Józefa Ciszewskiego (2) i Józefa Smoczka.

10:52 Polacy trenowali już na stadionie w Solnie

10:23 Bohaterem meczu Ukraina-Szwecja był Viktor Gyokeres

Szwecji awans do finału baraży zapewnił napastnik Arsenalu Londyn Viktor Gyokeres. Szwedzi nie musieli jednak drżeć o wynik jak Polacy, bo prowadzili od 6 minuty, a Ukraina honorową bramkę zdobyła dopiero w 90. minucie spotkania.

Czytaj więcej Piłka nożna Viktor Gyokeres: Najgroźniejsza broń Szwedów na Polskę W czwartek strzelił trzy gole Ukrainie, we wtorek szczególną opieką będą musieli objąć go obrońcy Jana Urbana. Viktor Gyokeres to najgroźniejsza br...

10:17 W meczu z Albanią Polacy nie zachwycili

„To Albańczycy robili lepsze wrażenie. Wiedzieli, że ich siłą jest dobra gra w obronie i czekali na kontry. Raz przy naszej pomocy im się udało i do przerwy prowadzili 1:0” - pisał po meczu na łamach rp.pl Stefan Szczepłek. Na szczęście w drugiej połowie sygnał do walki dał kapitan reprezentacji Robert Lewandowski, który po rzucie rożnym bitym przez Sebastiana Szymańskiego przeskoczył albańskiego obrońcę, wygrał pojedynek powietrzny z bramkarzem i doprowadził do wyrównania. Zwycięstwo dał nam, strzałem z dystansu, drugi z liderów kadry Piotr Zieliński.

Czytaj więcej Komentarze Stefan Szczepłek: Szczęśliwe, wypracowane zwycięstwo Zwycięzców też się sądzi. Polacy wygrali i to jest najważniejsze. Ale zwłaszcza w pierwszej połowie grali tak, że od patrzenia bolały zęby.

Po wygraniu 2:1 (0:1) w półfinale baraży z Albanią Polska zmierzy się w finale ze Szwecją, która w swoim półfinale pokonała 3:1 Ukrainę w meczu rozgrywanym w Walencji (Ukraińcy nie mogą rozgrywać meczów, w których są gospodarzami, na Ukrainie w związku z trwającą w tym kraju wojną).