Kamil Grabara w Wolfsburgu ma wiele szans do wykazania się
Jan Urban wprost przyznaje, że gdyby nie kontuzja, to w czwartkowym barażu na PGE Narodowym broniłby Łukasz Skorupski. Powód jest prosty: bramkarz Bolonii z obecnie dostępnych zawodników ma największe doświadczenie. W reprezentacji jest już od 2012 r. i chociaż głównie siedział na ławce rezerwowych, bo niepodważalną pozycję miał Wojciech Szczęsny, to zdołał uzbierać 20 występów.
Grabara i Bartłomiej Drągowski mają na koncie w sumie siedem meczów w kadrze, więc chociaż w klubach bronią regularnie, to o mierzeniu się z presją gry w biało-czerwonych barwach mają tylko ogólne pojęcie. Na zgrupowaniu są jeszcze Bartosz Mrozek z Lecha Poznań i Mateusz Kochalski z Karabachu Agdam, ale chociaż umiejętności nikt im nie odmawia, to szans na grę nie mają.
Trener Urban na poniedziałkowej konferencji uchylił się od odpowiedzi na pytanie, na kogo postawi. Wskazał, że Drągowski i Grabara mają podobne umiejętności. Wszystko okaże się w czwartek, ale może to już czas, żeby prawdziwą szansę w kadrze dostał zawodnik Wolfsburga. W tym sezonie Bundesligi ma sporo szans na wykazanie się, bo jego zespół gra fatalnie i chociaż Grabara rzadko zachowuje czyste konto, to na pewno jest w rytmie meczowym.
Ten bramkarz ma opinię wielkiego talentu, przynajmniej od momentu, gdy Liverpool ściągnął go z Ruchu Chorzów do swojej akademii, choć Grabara miał jeszcze propozycje z Manchesteru United i Manchesteru City. Przy Anfield Road szansy jednak nie dostał, ale czasu nie stracił. Rozwinął swoje umiejętności, trenował z seniorami, a doświadczenie zdobywał na wypożyczeniach do duńskiego Aarhus. Zrobił tam tak dobre wrażenie, że w końcu sięgnął po niego lokalny gigant, czyli FC Kopenhaga. Grając w tym klubie, zaliczył 12 występów w Lidze Mistrzów, m.in. przeciwko obydwu drużynom z Manchesteru czy Bayernowi Monachium.
Najbardziej zapamiętany został jednak ze starcia z Galatasaray i to nie ze względu na to, co robił w trakcie meczu, ale przed i po ostatnim gwizdku sędziego. Grabara lubi prowokować, rzucać wyzwanie, więc zapytany przez tureckich dziennikarzy przed spotkaniem o doping kibiców, odpowiedział, że lepszy mają ci z Fenerbahce. Po meczu, kiedy w końcówce wpuścił dwie bramki, napisał w mediach społecznościowych o „zadupiu” („shit hole”) i znów rozsierdził część mieszkańców Stambułu.
Tak to już podobno jest z Grabarą, że w język się nie gryzie, jest pewny siebie i ma swoje zdanie. Odmówił Marcinowi Dornie przyjazdu na mistrzostwa Europy do lat 21, bo wcześniej nie dostawał od niego powołań, a nie chciał być trzecim bramkarzem. Nie ugiął się nawet, gdy zadzwonił do niego Zbigniew Boniek. W mediach społecznościowych zaczepiał też Tomasza Hajtę i odgryzał mu się w bardzo bezpośredni sposób.
Potem, kiedy już błyszczał w Lidze Mistrzów, nie dostawał powołań od Michała Probierza. Selekcjoner był o to pytany, ale ucinał temat, mówiąc, że to on decyduje. Grabara po swojemu podsumował, że dopóki w kadrze jest Szczęsny, to nikt inny nie ma szans na grę, więc woli kilka dni urlopu niż pozycję trzeciego bramkarza.
I tak to się toczyło, aż wreszcie przyszedł Jan Urban, który dał Grabarze szansę. Debiut w kadrze bramkarz Wolfsburga zaliczył jeszcze u Czesława Michniewicza, ale teraz dopiero ma okazję wywalczyć sobie pewne miejsce. Sam mówi, że z presją stanowią dobrany duet. W czwartek najprawdopodobniej będzie mógł pokazać, czy rzeczywiście tak jest.
