Reklama

Czas na baraże. Czy Robert Lewandowski zagra jeszcze na mundialu?

Rusza zgrupowanie kadry przed barażami o mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Robert Lewandowski walczy prawdopodobnie o swój ostatni wielki turniej. Czy pomoże mu 17-letni Oskar Pietuszewski?

Publikacja: 22.03.2026 17:31

Robert Lewandowski doznał niedawno kontuzji i musi grać w masce, ale kilka dni temu strzelił dwa gol

Robert Lewandowski doznał niedawno kontuzji i musi grać w masce, ale kilka dni temu strzelił dwa gole Newcastle w Lidze Mistrzów

Foto: REUTERS/Nacho Doce

Tomasz Wacławek

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Czy Robert Lewandowski ma szansę na swój ostatni wielki turniej?
  • Jaką rolę odegra w kadrze 17-letni Oskar Pietuszewski?
  • Którzy zawodnicy powracają do reprezentacji lub są nowymi twarzami w kadrze?

Zaczyna się jeden z najważniejszych w tym roku etapów dla piłkarskiej reprezentacji. Tydzień, który zdefiniuje, czy nadchodzące miesiące będą czasem narodowego wesela czy stypy.

Poznamy odpowiedź na pytanie, czy będziemy szykować się do kolejnego dużego turnieju, czy po raz pierwszy od 12 lat futbolowe święto odbędzie się bez nas? Wreszcie czy Robert Lewandowski dostanie szansę na pożegnanie z wielką sceną?

Oskar Pietuszewski w kadrze. Jaką rolę przewidział dla niego Jan Urban? 

Miesiąc po mistrzostwach świata kapitan kadry będzie obchodził 38. urodziny. I choć nadal nie podjął decyzji, kiedy pożegna się z występami w reprezentacji, można zakładać z dużym prawdopodobieństwem, że mundial w USA, Kanadzie i Meksyku będzie jego ostatnią dużą imprezą. Pod warunkiem, że Polacy w ogóle na niego pojadą.

Jeśli reprezentacja awansuje i odniesie za oceanem sukces, kapitan kadry będzie miał okazję odejść z podniesioną głową. Jeśli natomiast Polacy się nie zakwalifikują, może uznać, że pora zrobić miejsce młodszym. Takim jak Oskar Pietuszewski.

Reklama
Reklama

17-letni skrzydłowy przebojem wszedł do ligi portugalskiej. W pierwszych ośmiu meczach strzelił trzy gole i zaliczył dwie asysty. W Porto już wiedzą, że zrobili znakomity interes, wykupując go zimą z Jagiellonii Białystok za 8 mln euro. Na wszelki wypadek zabezpieczyli się, wpisując w umowie klauzulę odstępnego w wysokości 60 mln. To rozsądny ruch, skoro Polaka mieli obserwować skauci Barcelony, czyli klubu, w którym Pietuszewski chciałby kiedyś zagrać.

Wystarczyło kilka tygodni, by został uznany za jednego z najlepszych młodych zawodników w Europie. Kibice i eksperci zaczęli głośno domagać się, by Jan Urban wysłał mu powołanie. Spekulacje, że tak się stanie, rozbudziła wypowiedź trenera młodzieżówki Jerzego Brzęczka, który stwierdził, że on tym razem 17-letniego piłkarza raczej nie powoła.

Mimo pokoleniowej różnicy Pietuszewski może znaleźć z Lewandowskim wspólny język na boisku. Obaj nienawidzą przegrywać, a teraz będą mieli wspólny cel: wprowadzić reprezentację na mundial

Urban do zachwytów nad Pietuszewskim podchodził ostrożnie, ale po tym, jak młody Polak świetnie zaaklimatyzował się w Porto, uznał, że nie ma co zwlekać i trzeba go sprawdzić w dorosłej kadrze już teraz.

Mimo pokoleniowej różnicy Pietuszewski może znaleźć z Lewandowskim wspólny język na boisku. Obaj nienawidzą przegrywać, a teraz będą mieli wspólny cel – wprowadzić reprezentację na mundial.

Reklama
Reklama

Ciekawe, jaką rolę dla nastolatka z Porto przewidział selekcjoner: rzuci go od razu na głęboką wodę i w czwartek wystawi w wyjściowym składzie na Albanię, czy widzi go jako dżokera, który wejdzie z ławki rezerwowych i zrobi coś ekstra.

Kontuzja Łukasza Skorupskiego. Kto numerem jeden w bramce na baraże?

Więcej nowych twarzy w kadrze nie ma, choć Urban zaprosił ponownie zawodników dopiero witających się z drużyną narodową: 23-letniego obrońcę St. Pauli Arkadiusza Pyrkę, testowanego już w październiku w towarzyskim meczu z Nową Zelandią, oraz 19-letniego pomocnika Sturmu Graz Filipa Rózgę, który zanotował symboliczne występy w listopadowych spotkaniach eliminacji mistrzostw świata z Holandią i Maltą.

Selekcjoner rozważał też m.in. powołanie wyróżniającego się w Ekstraklasie Bartosza Nowaka (GKS Katowice), ale ostatecznie postawił na żołnierzy sprawdzonych w bojach, bo to nie czas na eksperymenty. O mundial powalczą więc m.in. Sebastian Szymański, Bartosz Slisz i Przemysław Wiśniewski, którzy zimą zmienili kluby. Pierwszy przeszedł z Fenerbahce Stambuł do Rennes, drugi wrócił zza oceanu do Europy (Atlanta United – Broendby Kopenhaga), a trzeci zamienił Spezię na Widzew Łódź. Nie zabraknie Jakuba Kamińskiego i Piotra Zielińskiego oraz duetu obrońców z Porto: Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora.

Wydarzeniem jest powrót do reprezentacji Jakuba Modera. Długo zmagał się z problemami zdrowotnymi, ale znów gra z powodzeniem w Feyenoordzie Rotterdam. Trudno jednak mówić o komfortowej sytuacji, bo kontuzja wykluczyła z baraży Łukasza Skorupskiego, a od dawna wiadomo było, że w spotkaniu z Albanią ze względu na kartki nie będzie mógł wystąpić Nicola Zalewski.

Reklama
Reklama

Piłkarz Atalanty Bergamo znalazł się jednak na liście powołanych z myślą o drugim marcowym meczu, którego stawką – miejmy nadzieję – będzie wyjazd na mistrzostwa świata (w przypadku porażki z Albańczykami Polacy spotkają się towarzysko z przegranym drugiego barażu: Ukraina – Szwecja).

Pod nieobecność Skorupskiego bronił będzie zapewne Kamil Grabara. Urban zaprosił też Mateusza Kochalskiego, Bartłomieja Drągowskiego i Bartosza Mrozka. W ataku brakuje kontuzjowanego Adama Buksy, a Lewandowskiego wspierać mają Krzysztof Piątek i Karol Świderski. O atmosferę w szatni zadbać powinien dobry duch tej reprezentacji, Kamil Grosicki.

Zgrupowanie w Warszawie rusza w poniedziałek. Czasu na treningi będzie tradycyjnie niewiele, bo półfinałowy mecz z Albanią już w czwartek na PGE Narodowym. Jeśli Polacy wygrają, to 31 marca powalczą o awans z Ukrainą (na neutralnym terenie w Walencji) lub ze Szwecją (w Sztokholmie).

Kadra na baraże o mundial

Bramkarze
Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź)
Kamil Grabara (Wolfsburg)
Mateusz Kochalski (Karabach Agdam)
Bartosz Mrozek (Lech Poznań)

Obrońcy
Jan Bednarek (Porto)
Bartosz Bereszyński (Palermo)
Matty Cash (Aston Villa Birmingham)
Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki)
Jakub Kiwior (Porto)
Arkadiusz Pyrka (St. Pauli)
Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź)
Jan Ziółkowski (Roma)

Pomocnicy
Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)
Jakub Kamiński (FC Koeln)
Jakub Moder (Feyenoord Rotterdam)
Oskar Pietuszewski (Porto)
Filip Rózga (Sturm Graz)
Michał Skóraś (KAA Gent)
Bartosz Slisz (Broendby Kopenhaga)
Sebastian Szymański (Rennes)
Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo)
Piotr Zieliński (Inter Mediolan)

Napastnicy
Robert Lewandowski (Barcelona)
Krzysztof Piątek (Al-Duhail)
Karol Świderski (Panathinaikos Ateny)


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama