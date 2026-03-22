Z tego artykułu się dowiesz: Czy Robert Lewandowski ma szansę na swój ostatni wielki turniej?

Jaką rolę odegra w kadrze 17-letni Oskar Pietuszewski?

Którzy zawodnicy powracają do reprezentacji lub są nowymi twarzami w kadrze?

Zaczyna się jeden z najważniejszych w tym roku etapów dla piłkarskiej reprezentacji. Tydzień, który zdefiniuje, czy nadchodzące miesiące będą czasem narodowego wesela czy stypy.

Poznamy odpowiedź na pytanie, czy będziemy szykować się do kolejnego dużego turnieju, czy po raz pierwszy od 12 lat futbolowe święto odbędzie się bez nas? Wreszcie czy Robert Lewandowski dostanie szansę na pożegnanie z wielką sceną?

Oskar Pietuszewski w kadrze. Jaką rolę przewidział dla niego Jan Urban?

Miesiąc po mistrzostwach świata kapitan kadry będzie obchodził 38. urodziny. I choć nadal nie podjął decyzji, kiedy pożegna się z występami w reprezentacji, można zakładać z dużym prawdopodobieństwem, że mundial w USA, Kanadzie i Meksyku będzie jego ostatnią dużą imprezą. Pod warunkiem, że Polacy w ogóle na niego pojadą.

Jeśli reprezentacja awansuje i odniesie za oceanem sukces, kapitan kadry będzie miał okazję odejść z podniesioną głową. Jeśli natomiast Polacy się nie zakwalifikują, może uznać, że pora zrobić miejsce młodszym. Takim jak Oskar Pietuszewski.