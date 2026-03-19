Liga Mistrzów. Rekordy Roberta Lewandowskiego i Mohameda Salaha, Liverpool odrobił straty

Liverpool przegrał w Stambule 0:1 i na rewanż na Anfield wyszedł z mocnym postanowieniem szybkiego odrobienia strat, co udało się zrobić z nawiązką. Tak samo do sprawy podeszła Barcelona, która rozbiła Newcastle 7:2.

Publikacja: 19.03.2026 00:11

Robert Lewandowski

Łukasz Majchrzyk

Pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów sugerowały, że na tym etapie może dojść do wielu niespodzianek. Swoje spotkania z faworytami wygrały Bodo/Glimt i Galatasaray, a cenny remis wywalczyło Newcastle. Rewanże wszystko jednak zweryfikowały. Już we wtorek okazało się, że trzy bramki zaliczki nie wystarczyły Bodo/Glimt do tego, by wyeliminować Sporting, bo Portugalczycy wbili Norwegom na własnym stadionie aż pięć goli.

W środę złudzeń nie pozostawiły też Barcelona i Liverpool. Piłkarze Hansiego Flicka rozpoczęli strzelanie w szóstej minucie, a skończyli w 72. W tym czasie zdołali wbić rywalom aż siedem bramek, z czego dwie zdobył Robert Lewandowski.

Barcelona – Newcastle. Do bramki musiał wejść Wojciech Szczęsny

Kapitan reprezentacji Polski tymi golami pobił kolejny rekord, bo Newcastle było 41. zespołem, któremu strzelał bramki w meczach Ligi Mistrzów (wcześniej to wyróżnienie należało do Leo Messiego). Na Camp Nou oklaski zebrał także Wojciech Szczęsny, który zastąpił kontuzjowanego Joana Garcię. W ćwierćfinale dojdzie do hitowego pojedynku z Atletico Madryt. Piłkarze Barcelony mają z rywalami rachunki do wyrównania po porażce w Pucharze Króla.

Złudzeń rywalom nie zostawili też zawodnicy Liverpoolu, którzy bronili honoru Premier League, po tym, jak we wtorek klęski poniosły Manchester City i Chelsea, a w środę katastrofa spotkała Newcastle. Gospodarze wyszli na rewanż bardzo zmotywowani i agresywni. Wygrywali każdą przepychankę z zawodnikami Galatasaray i na moment nie pozwalali im odetchnąć. Co chwilę przedostawali się w pole karne gości i strzelali na bramkę Cakira Ugurcana.

Czytaj więcej

Maximiliano Araujo cieszy się z czwartego gola w meczu z Bodo/Glimt
Piłka nożna
Liga Mistrzów. W Lizbonie wierzą w cuda, Real i PSG pokazały moc

Przed przerwą tylko wyrównali stan rywalizacji po sprytnie rozegranym rzucie rożnym i precyzyjnym strzale Dominika Szoboszlaia. Mogli prowadzić wyżej, ale Mohamed Salah fatalnie wykonał rzut karny. Egipcjanin długo nie mógł się wstrzelić. W drugiej połowie z jego podań korzystali koledzy, ale w końcu i Salah zdobył swoją bramkę, pięknym uderzeniem w okienko. Dzięki temu trafieniu reprezentant Egiptu stał się pierwszym zawodnikiem z Afryki, który zdobył w LM 50 goli. Liverpool wygrał 4:0, a mógł dużo wyżej, gdyby w gorszej formie był Ugurcan. Piłkarze Arne Slota strzelili na bramkę rywali 31 razy, z czego aż 15 celnie.

Dlaczego Szymon Marciniak nie poprowadził meczu Liverpool – Galatasaray?

Spotkanie na Anfield miał poprowadzić Szymon Marciniak, który wracał do sędziowania Ligi Mistrzów po kilku miesiącach przerwy, ale tuż przed meczem zgłosił uraz i zastąpił go Paweł Raczkowski. Na szczęście ta zmiana nie miała wpływu na przebieg spotkania.

W środę strat z pierwszego meczu nie odrobił Tottenham, ale piłkarze Igora Tudora chociaż zostawili po sobie dobre wrażenie, pokonując w rewanżu Atletico Madryt 3:2.

LIGA MISTRZÓW
1/8 FINAŁU – REWANŻE

Barcelona – Newcastle United 7:2. Pierwszy mecz 1:1. Awans Barcelony
Liverpool – Galatasaray Stambuł 4:0. Pierwszy mecz 0:1. Awans Liverpoolu
Bayern Monachium – Atalanta Bergamo 4:1. Pierwszy mecz 6:1. Awans Bayernu
Tottenham – Atletico Madryt 3:2. Pierwszy mecz 2:5. Awans Atletico

Pary ćwierćfinałowe
Paris Saint-Germain – Liverpool
Real Madryt – Bayern Monachium
Barcelona – Atletico Madryt
Sporting Lizbona – Arsenal
Mecze 7 i 8 kwietnia, rewanże tydzień później

Irańskie piłkarki wracają do kraju. Koniec śledzonej przez świat podróży
Piłka nożna
Irańskie piłkarki wracają do kraju. Koniec śledzonej przez świat podróży
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
18 stycznia mistrzem Afryki został Senegal. Od 17 marca jest nim Maroko
Piłka nożna
Senegal po dwóch miesiącach „przegrał” wygrany finał. Maroko mistrzem Afryki
Maximiliano Araujo cieszy się z czwartego gola w meczu z Bodo/Glimt
Piłka nożna
Liga Mistrzów. W Lizbonie wierzą w cuda, Real i PSG pokazały moc
Jaka jest skala i charakter niedozwolonych zakładów bukmacherskich wśród polskich piłkarzy?
Piłka nożna
Afera bukmacherska w polskim futbolu. Dlaczego piłkarze nie mogą się czuć bezkarni
