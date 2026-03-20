Jan Urban ogłosił powołania na baraże. Jest Oskar Pietuszewski

Jan Urban ogłosił powołania na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami barażowymi o awans na mundial rozgrywany w USA, Meksyku i Kanadzie.

Aktualizacja: 20.03.2026 17:27 Publikacja: 20.03.2026 16:05

Artur Bartkiewicz, Tomasz Wacławek

Jak niemal przed każdym zgrupowaniem selekcjoner Jan Urban musi radzić sobie z problemami. Tym razem kontuzja wykluczyła z gry Łukasza Skorupskiego, wiadomo też, że w półfinałowym spotkaniu z Albanią ze względu na kartki nie będzie mógł wystąpić Nicola Zalewski.

Piłkarz Atalanty Bergamo znalazł się jednak na liście powołanych z myślą o drugim marcowym meczu, którego – miejmy nadzieję – stawką będzie wyjazd na mistrzostwa świata. Pod nieobecność Skorupskiego bronił będzie zapewne Kamil Grabara z Wolfsburga. Urban zaprosił także Mateusza Kochalskiego (Karabach Agdam), Bartłomieja Drągowskiego (Widzew Łódź) i Bartosza Mrozka (Lech Poznań).

Nowe twarze w kadrze Jana Urbana. Kim jest Oskar Pietuszewski?

Wydarzeniem jest na pewno powrót do reprezentacji po długiej przerwie zmagającego się z kłopotami zdrowotnymi Jakuba Modera. Ale i tak wszyscy czekali na to, czy selekcjoner powoła w końcu Oskara Pietuszewskiego. Domagali się tego kibice i eksperci, a spekulacje rozbudziła dodatkowo wypowiedź trenera młodzieżówki Jerzego Brzęczka, który stwierdził, że on tym razem 17-letniego pomocnika na zgrupowanie nie zaprosi.

Urban do zachwytów nad Pietuszewskim podchodził ostrożnie, ale po tym, jak młody Polak świetnie zaaklimatyzował się w Porto (trzy gole i dwie asysty w ośmiu meczach ligi portugalskiej), uznał, że nie ma co zwlekać i trzeba go sprawdzić już teraz w dorosłej reprezentacji.

– Wcale się nie dziwię, że wytworzył się tak duży szum wokół jego nazwiska – mówił Urban w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”. – Zawsze podkreślałem, że Oskar gra dobrze w Jagiellonii, w młodzieżówce czy w europejskich pucharach. Pewne rzeczy były ustalone, wszystko potoczyło się znakomicie, a dzisiaj daje kolejne argumenty, że jego kariera rozwija się bardzo fajnie. Od stycznia występuje w zespole, który często dominuje w swojej lidze, a Oskar fajnie się do niego wprowadził. Wszyscy chcemy, żeby taki talent nam się nie zmarnował. Oby Oskar rozwijał się jak najlepiej, bo wtedy przez długie lata reprezentacja będzie miała z niego korzyść. A kibice będą mieli przyjemność oglądania go, bo to widowiskowy zawodnik – opowiadał selekcjoner.

Kiedy i gdzie baraże o mundial?

Szansę od Urbana dostali także m.in. 23-letni obrońca St. Pauli Arkadiusz Pyrka, sprawdzany już w październiku w towarzyskim meczu z Nową Zelandią, oraz 19-letni pomocnik Sturmu Graz Filip Rózga, testowany w listopadowych spotkaniach eliminacji mundialu z Holandią i Maltą.

Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek w Warszawie. Czasu na treningi będzie tradycyjnie niewiele, bo półfinałowy mecz z Albanią już w czwartek na PGE Narodowym. Jeśli Polacy wygrają, to 31 marca powalczą o awans z Ukrainą (na neutralnym terenie w Walencji) lub ze Szwecją (w Sztokholmie).

