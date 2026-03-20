Urban do zachwytów nad Pietuszewskim podchodził ostrożnie, ale po tym, jak młody Polak świetnie zaaklimatyzował się w Porto (trzy gole i dwie asysty w ośmiu meczach ligi portugalskiej), uznał, że nie ma co zwlekać i trzeba go sprawdzić już teraz w dorosłej reprezentacji.

– Wcale się nie dziwię, że wytworzył się tak duży szum wokół jego nazwiska – mówił Urban w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”. – Zawsze podkreślałem, że Oskar gra dobrze w Jagiellonii, w młodzieżówce czy w europejskich pucharach. Pewne rzeczy były ustalone, wszystko potoczyło się znakomicie, a dzisiaj daje kolejne argumenty, że jego kariera rozwija się bardzo fajnie. Od stycznia występuje w zespole, który często dominuje w swojej lidze, a Oskar fajnie się do niego wprowadził. Wszyscy chcemy, żeby taki talent nam się nie zmarnował. Oby Oskar rozwijał się jak najlepiej, bo wtedy przez długie lata reprezentacja będzie miała z niego korzyść. A kibice będą mieli przyjemność oglądania go, bo to widowiskowy zawodnik – opowiadał selekcjoner.

Kiedy i gdzie baraże o mundial?

Szansę od Urbana dostali także m.in. 23-letni obrońca St. Pauli Arkadiusz Pyrka, sprawdzany już w październiku w towarzyskim meczu z Nową Zelandią, oraz 19-letni pomocnik Sturmu Graz Filip Rózga, testowany w listopadowych spotkaniach eliminacji mundialu z Holandią i Maltą.

Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek w Warszawie. Czasu na treningi będzie tradycyjnie niewiele, bo półfinałowy mecz z Albanią już w czwartek na PGE Narodowym. Jeśli Polacy wygrają, to 31 marca powalczą o awans z Ukrainą (na neutralnym terenie w Walencji) lub ze Szwecją (w Sztokholmie).