Robert Lewandowski przed barażami o mundial. „Mamy dwa finały. Wierzę, że awansujemy”

Albania jest niewygodnym przeciwnikiem, ale liczę, że grając u siebie, narzucimy własne tempo, będziemy kontrolowali przebieg meczu i nie pozwolimy jej rozwinąć skrzydeł – mówi Robert Lewandowski przed czwartkowym półfinałem baraży o mundial na PGE Narodowym.

Publikacja: 23.03.2026 18:15

Robert Lewandowski i Jan Urban

Foto: PAP/Leszek Szymański

Tomasz Wacławek

Przed piłkarzami reprezentacji Polski dwa ostatnie, ale najtrudniejsze kroki w drodze na mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. W czwartek podejmą na PGE Narodowym Albanię i jeśli wygrają, to 31 marca powalczą o awans na wyjeździe z Ukrainą lub Szwecją.

– Zdaję sobie sprawę z rangi spotkania z Albanią, ale te emocje są bardziej wyciszone – być może potrafię je lepiej kontrolować. Dreszczyk jednak jest, podobnie jak radość z tego, że tu jestem i mogę wystąpić w takim meczu – opowiadał Lewandowski podczas poniedziałkowej konferencji rozpoczynającej zgrupowanie w Warszawie.

„Teraz żadnej decyzji nie podejmę”. Robert Lewandowski o przyszłości w kadrze

Kapitan kadry przekonuje, że wynik baraży nie będzie miał znaczenia dla jego przyszłości w reprezentacji. – Niezależnie od tego, co się wydarzy, teraz żadnej decyzji nie podejmę. Nie jestem na to gotowy. Na razie o tym w ogóle nie myślę – podkreśla napastnik Barcelony, który z powodu kontuzji nadal musi grać w masce.

– Początek był ciężki, ale już się do niej przyzwyczaiłem, zwłaszcza że ostatnio nieco ją zmodyfikowałem. Będę w niej grał jeszcze przez około dwa tygodnie. Nie mam żadnego strachu ani bólu, kiedy główkuję. Wszystko mogę robić na sto procent – zapewnia.

Lewandowski deklaruje, że jest gotowy wziąć pod swoją opiekę 17-letniego Oskara Pietuszewskiego, który będzie miał szansę na debiut w dorosłej kadrze. – Każdy, kto wchodzi do reprezentacji, może liczyć na moje wsparcie. To kolejny nietuzinkowy zawodnik, który może wejść na boisko i zrobić różnicę. Oby takich młodych pojawiało się jak najwięcej, z korzyścią dla reprezentacji – zaznacza kapitan i dodaje: – Wprowadzanie młodzieży do kadry to skomplikowany temat. Moim zdaniem trzeba zachować chłodną głowę. W piłce pośpiech rzadko kiedy jest wskazany. Między 17- a 21-latkiem jest olbrzymia różnica, nie tylko piłkarsko, ale też życiowo. Najważniejsze jest zdanie trenera, ale ja się z nim zgadzam.

Selekcjoner Jan Urban nie ukrywa, że baraż z Albanią będzie najważniejszym meczem w jego dotychczasowej pracy z reprezentacją. – W eliminacjach, w przypadku potknięć, masz pole do poprawy. W barażach nie masz takiego marginesu błędu. To gra o wszystko – przypomina Urban.

– Niezależnie od tego, o którym meczu z Albanią mówimy, nawet o tym wygranym 4:1, zawsze były to trudne spotkania. Za każdym razem było widać, że to drużyna z potencjałem. Moim zdaniem dziś ten potencjał jest jeszcze większy niż wcześniej. Wynika to przede wszystkim ze stabilizacji. Zawodnicy, których oglądaliśmy już w 2023 r. przy debiucie Sylvinho w roli selekcjonera, nadal stanowią o sile tego zespołu. Ale my mamy atut własnego boiska i musimy to wykorzystać. Albania dobrze się broni, wielu jej zawodników występuje w lidze włoskiej, co też nie jest przypadkiem. Oczywiście odbywa się to trochę kosztem ofensywy, bo nie tworzą wielu sytuacji, ale żeby ich pokonać, będziemy musieli rozegrać jedno z naszych najlepszych spotkań – twierdzi Urban.

Nie wyklucza, że da szansę Pietuszewskiemu w wyjściowym składzie, tym bardziej że z Albanią nie będzie mógł wystąpić zawieszony za kartki Nicola Zalewski, ale w większości zamierza postawić na sprawdzonych piłkarzy. Zmiana będzie na pewno w bramce, bo kontuzji doznał Łukasz Skorupski.

– To skomplikowało sytuację, bo Łukasz ma najwięcej doświadczenia. Pozostali powołani są w reprezentacji na dorobku. Dlatego decyzja o tym, kto będzie bronił, będzie ważna. I obyśmy z nią trafili – mówi selekcjoner.

