Reprezentacja Polski z selekcjonerem Janem Urbanem po golu Jakuba Kamińskiego zremisowała 1:1 z Holandią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tym samym, po wcześniejszym zwycięstwie 2:0 z Litwą (a wcześniej 3:1 z Finlandią i 1:1 z Holandią), podtrzymała passę bez porażki i zapewniła sobie co najmniej udział w barażach o mundial 2026.
Oto wyniki Polski w eliminacjach MŚ 2026:
Tabela „polskiej” grupy eliminacji mundialu, przed ostatnią - poniedziałkową - serią gier:
Co się musi stać, by Polska wygrała grupę i awansowała bezpośrednio na mundial?
Holandia musi przegrać z Litwą, a Polska musi wygrać z Maltą, przy czym przy równej liczbie punktów decyduje różnica goli zdobytych i straconych w całych eliminacjach. Na ten moment bilans ten w przypadku Holandii to +19 goli, a w przypadku Polski +6 goli, do zredukowania jest więc różnica aż 13 goli. Teoretycznie więc Polska może wyprzedzić Holandię, jeśli w ostatniej kolejce padną wyniki typu Malta – Polska 0:11 i Holandia – Litwa 0:3. Tyle teorii.
Dużo bliższa rzeczywistości jest perspektywa udziału Polski w barażach o mundial 2026. W dwóch poprzednich eliminacji, reprezentacja Polski wygrywała swoje baraże (ze Szwecją przed mundialem 2022 w Katarze oraz z Estonią i Walią przed Euro 2024). Czy podobnie będzie tym razem?
Przypomnijmy, że bezpośredni awans z Europy na mundial 2026 uzyskują tylko zwycięzcy 12 grup eliminacyjnych. Pierwsze miejsce już zapewniły sobie Anglia, Chorwacja i Francja. Według profilu Football Meets Data do tego grona dołączą: Hiszpania, Niemcy, Holandia, Austria, Portugalia, Norwegia, Dania, Belgia i Szwajcaria.
Dwunastu „wicemistrzów” grup razem z czterema najlepszymi zespołami z Ligi Narodów, które w eliminacjach zajmą miejsce trzecie (lub niższe), weźmie udział w barażach. Tych szesnaście zespołów zostanie podzielonych na cztery „ścieżki”, na mundial awansuje zwycięzca każdej z nich. Czyli, by awansować na mundial po barażach, trzeba wygrać najpierw półfinał, a następnie finał play-off.
Po piątkowych meczach eliminacji MŚ, prognozowane barażowe koszyki są następujące:
Koszyki te mają spore znaczenie. W półfinałach zmierzą się zespoły z koszyka 1 z zespołami z koszyka 4 oraz drużyny z koszyka 2 z drużynami z koszyka 3. I w tych półfinałach gospodarzami będą zespoły z koszyków 1 i 2. Obecność w koszyku 1 pozwoli uniknąć w barażach zespołów z tegoż koszyka (a więc teoretycznie najsilniejszych rywali, w tym Włochów).
Teoretycznie Polska może jeszcze wypaść z koszyka 1, ale by tak się stało potrzeba splotu wielu niekorzystnych (i dość mało prawdopodobnych) wyników, głównie polegających na nieuzyskaniu bezpośredniego awansu przez faworytów (np. Niemcy, Dania).
Baraże UEFA o mundial 2026 są zaplanowane na 26 i 31 marca 2026 r. Losowanie baraży odbędzie się 20 listopada o godz. 13 w Zurychu, losowanie grup MŚ 5 grudnia w Waszyngtonie.
Gdyby zestaw drużyn w poszczególnych koszykach się nie zmienił, „ścieżki” barażowe wylosowane w stolicy USA mogą wyglądać np. tak:
Gospodarzami mundialu 2026 będą Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Mistrzostwa świata odbędą się między 11 czerwca (mecz otwarcia w Meksyku) a 19 lipca (finał w Nowym Jorku / New Jersey). Oprócz gospodarzy, udział w mistrzostwach świata już mają zapewniony następujące reprezentacje:
W barażach międzykontynentalnych weźmie udział sześć zespołów z pięciu kontynentów (Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Azja i Oceania), awans uzyskają dwa z nich. W tej szóstce będą na pewno Boliwia, Nowa Kaledonia oraz zwycięzca afrykańskiego finału barażowego między Nigerią a Demokratyczną Republiką Konga.
