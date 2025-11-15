Reklama
Polska pewna gry w barażach o mundial. Jacy są jej potencjalni rywale?

Polska zremisowała 1:1 z Holandią i choć teoretycznie ma jeszcze szanse na bezpośredni awans na mundial 2026, to praktycznie przesądzony jest jej udział w barażach. Mecz Malta - Polska w poniedziałek. Baraże o MŚ 2026 - w marcu, losowanie par - 20 listopada.

Publikacja: 15.11.2025 11:50

Polska pewna gry w barażach o mundial. Jacy są jej potencjalni rywale?

Foto: PAP/Piotr Nowak

Bartosz Nosal

Reprezentacja Polski z selekcjonerem Janem Urbanem po golu Jakuba Kamińskiego zremisowała 1:1 z Holandią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tym samym, po wcześniejszym zwycięstwie 2:0 z Litwą (a wcześniej  3:1 z Finlandią i 1:1 z Holandią), podtrzymała passę bez porażki i zapewniła sobie co najmniej udział w barażach o mundial 2026. 

Polska w eliminacjach MŚ 2026 – wyniki, tabela i terminarz

Oto wyniki Polski w eliminacjach MŚ 2026:

  • Polska - Litwa 1:0
  • Polska - Malta 2:0
  • Finlandia - Polska 2:1
  • Holandia - Polska 1:1
  • Polska - Finlandia 3:1
  • Litwa - Polska 0:2
  • Polska - Holandia 1:1

Tabela „polskiej” grupy eliminacji mundialu, przed ostatnią - poniedziałkową - serią gier: 

  • 1. Holandia 7 meczów – 17 punktów – bramki 23-4
  • 2. Polska 7 14 pkt 11-5
  • 3. Finlandia 8 10 pkt 8-14
  • 4. Malta 7 5 pkt 2-16
  • 5. Litwa 7 3 pkt 6-11
Co się musi stać, by Polska wygrała grupę i awansowała bezpośrednio na mundial?

Holandia musi przegrać z Litwą, a Polska musi wygrać z Maltą, przy czym przy równej liczbie punktów decyduje różnica goli zdobytych i straconych w całych eliminacjach. Na ten moment bilans ten w przypadku Holandii to +19 goli, a w przypadku Polski +6 goli, do zredukowania jest więc różnica aż 13 goli.  Teoretycznie więc Polska może wyprzedzić Holandię, jeśli w ostatniej kolejce padną wyniki typu Malta – Polska 0:11 i Holandia – Litwa 0:3. Tyle teorii.  

Jan Urban podczas meczu z Holandią na PGE Narodowym. Po czterech selekcjonerach, którzy nie powinni
Stefan Szczepłek: Polacy zagrają w barażach o mundial. Kibole zepsuli święto w Warszawie

Z kim Polska może zagrać w barażach o mundial? Zasady eliminacji

Dużo bliższa rzeczywistości jest perspektywa udziału Polski w barażach o mundial 2026. W dwóch poprzednich eliminacji, reprezentacja Polski wygrywała swoje baraże (ze Szwecją przed mundialem 2022 w Katarze oraz z Estonią i Walią przed Euro 2024). Czy podobnie będzie tym razem?

Przypomnijmy, że bezpośredni awans z Europy na mundial 2026 uzyskują tylko zwycięzcy 12 grup eliminacyjnych. Pierwsze miejsce już zapewniły sobie Anglia, Chorwacja i Francja. Według profilu Football Meets Data do tego grona dołączą: Hiszpania, Niemcy, Holandia, Austria, Portugalia, Norwegia, Dania, Belgia i Szwajcaria.

Dwunastu „wicemistrzów” grup razem z czterema najlepszymi zespołami z Ligi Narodów, które w eliminacjach zajmą miejsce trzecie (lub niższe), weźmie udział w barażach. Tych szesnaście zespołów zostanie podzielonych na cztery „ścieżki”, na mundial awansuje zwycięzca każdej z nich. Czyli, by awansować na mundial po barażach, trzeba wygrać najpierw półfinał, a następnie finał play-off. 

Po piątkowych meczach eliminacji MŚ, prognozowane barażowe koszyki są następujące: 

  • koszyk 1 – Włochy, Turcja, Ukraina, Polska
  • koszyk 2 - Walia, Węgry, Szkocja, Słowacja
  • koszyk 3 - Czechy, Rumunia, Albania, Kosowo
  • koszyk 4 (Liga Narodów) - Szwecja, Macedonia Północna, Irlandia Północna, Mołdawia

Koszyki te mają spore znaczenie. W półfinałach zmierzą się zespoły z koszyka 1 z zespołami z koszyka 4 oraz drużyny z koszyka 2 z drużynami z koszyka 3. I w tych półfinałach gospodarzami będą zespoły z koszyków 1 i 2. Obecność w koszyku 1 pozwoli uniknąć w barażach zespołów z tegoż koszyka (a więc teoretycznie najsilniejszych rywali, w tym Włochów).

Teoretycznie Polska może jeszcze wypaść z koszyka 1, ale by tak się stało potrzeba splotu wielu niekorzystnych (i dość mało prawdopodobnych) wyników, głównie polegających na nieuzyskaniu bezpośredniego awansu przez faworytów (np. Niemcy, Dania). 

Baraże UEFA o mundial 2026 są zaplanowane na 26 i 31 marca 2026 r. Losowanie baraży odbędzie się 20 listopada o godz. 13 w Zurychu, losowanie grup MŚ 5 grudnia w Waszyngtonie.

Baraże o mundial 2026 – przykład „ścieżek” europejskich

Gdyby zestaw drużyn w poszczególnych koszykach się nie zmienił, „ścieżki” barażowe wylosowane w stolicy USA mogą wyglądać np. tak:

  • „ścieżka” A: Włochy – Szwecja (półfinał 1) oraz Słowacja – Rumunia (półfinał 2) - zwycięzcy grają w finale ścieżki A o awans na mundial
  • "ścieżka" B: Turcja - Macedonia Północna (półfinał 3) oraz Szkocja - Czechy (półfinał 3) - zwycięzcy grają w finale ścieżki B o awans na mundial
  • "ścieżka" C: Ukraina - Irlandia Północna (półfinał 5) oraz Węgry - Albania (półfinał 6) - zwycięzcy grają w finale ścieżki C o awans na mundial
  • "ścieżka" D: Polska - Mołdawia (półfinał 7) oraz Walia - Kosowo (półfinał 8) - zwycięzcy grają w finale ścieżki D o awans na mundial

Mecz Jordania - Palestyna w eliminacjach mundialu 2026
Plus Minus
Łakoma na forsę FIFA czasem zrobi przy okazji coś dobrego

Które reprezentacje już awansowały na mundial 2026?

Gospodarzami mundialu 2026 będą Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Mistrzostwa świata odbędą się między 11 czerwca (mecz otwarcia w Meksyku) a 19 lipca (finał w Nowym Jorku / New Jersey). Oprócz gospodarzy, udział w mistrzostwach świata już mają zapewniony następujące reprezentacje:

  • Iran, Korea Południowa, Japonia, Uzbekistan, Jordania, Australia, Arabia Saudyjska, Katar, Arabia Saudyjska (AFC)
  • Maroko, Tunezja, Egipt, Algieria, Ghana, Republika Zielonego Przylądka, Republika Południowej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal (CAF)
  • Argentyna, Ekwador, Brazylia, Urugwaj, Kolumbia, Paragwaj (CONMEBOL)
  • Nowa Zelandia (OFC)
  • Anglia (UEFA)

W barażach międzykontynentalnych weźmie udział sześć zespołów z pięciu kontynentów (Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Azja i Oceania), awans uzyskają dwa z nich. W tej szóstce będą na pewno Boliwia, Nowa Kaledonia oraz zwycięzca afrykańskiego finału barażowego między Nigerią a Demokratyczną Republiką Konga. 

Piłka Nożna reprezentacja Polski

