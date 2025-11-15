Co się musi stać, by Polska wygrała grupę i awansowała bezpośrednio na mundial?

Holandia musi przegrać z Litwą, a Polska musi wygrać z Maltą, przy czym przy równej liczbie punktów decyduje różnica goli zdobytych i straconych w całych eliminacjach. Na ten moment bilans ten w przypadku Holandii to +19 goli, a w przypadku Polski +6 goli, do zredukowania jest więc różnica aż 13 goli. Teoretycznie więc Polska może wyprzedzić Holandię, jeśli w ostatniej kolejce padną wyniki typu Malta – Polska 0:11 i Holandia – Litwa 0:3. Tyle teorii.

Z kim Polska może zagrać w barażach o mundial? Zasady eliminacji

Dużo bliższa rzeczywistości jest perspektywa udziału Polski w barażach o mundial 2026. W dwóch poprzednich eliminacji, reprezentacja Polski wygrywała swoje baraże (ze Szwecją przed mundialem 2022 w Katarze oraz z Estonią i Walią przed Euro 2024). Czy podobnie będzie tym razem?

Przypomnijmy, że bezpośredni awans z Europy na mundial 2026 uzyskują tylko zwycięzcy 12 grup eliminacyjnych. Pierwsze miejsce już zapewniły sobie Anglia, Chorwacja i Francja. Według profilu Football Meets Data do tego grona dołączą: Hiszpania, Niemcy, Holandia, Austria, Portugalia, Norwegia, Dania, Belgia i Szwajcaria.

Dwunastu „wicemistrzów” grup razem z czterema najlepszymi zespołami z Ligi Narodów, które w eliminacjach zajmą miejsce trzecie (lub niższe), weźmie udział w barażach. Tych szesnaście zespołów zostanie podzielonych na cztery „ścieżki”, na mundial awansuje zwycięzca każdej z nich. Czyli, by awansować na mundial po barażach, trzeba wygrać najpierw półfinał, a następnie finał play-off.