Siemieniec przemodelował drużynę, która dojrzała. Dziś w grze Jagiellonii wciąż jest radość, ale też więcej wyrachowania. Zespół się rozwinął, bo choć latem odeszli Dominik Marczuk i Bartłomiej Wdowik, to trener oraz dyrektor sportowy Łukasz Masłowski znaleźli następców tak rozwijając kadrę, że drużyna wygrywa, choć kontuzjowani są podstawowi piłkarze Mateusz Skrzypczak oraz Miki Villar.

Legia latem zyskała lidera, jakim jest Ruben Vinagre, udany powrót do Warszawy przeżywa Luquinhas, a Feio znalazł także sposób, żeby lepiej wykorzystać potencjał piłkarzy, którzy już przy Łazienkowskiej byli, jak wypożyczony Ryoya Morishita, którego klub zimą z Nagoi najprawdopodobniej wykupi. Efekty pracy trenerów są takie, że Legia jest dziś druga, a Jagiellonia trzecia w tabeli Ligi Konferencji.

Tabela Ligi Konferencji. Legia i Jagiellonia tylko za Chelsea Londyn

Polskie kluby – według „Football Meets Data”, na podstawie 10 tys. symulacji – mają już pewne miejsce wśród 24 najlepszych drużyn fazy ligowej, co oznacza awans do fazy play-off. Legia i Jagiellonia mogą jednak mierzyć wyżej, czyli w czołową „ósemkę”, która daje bezpośredni awans do 1/8 finału. Wyższe miejsce oznacza ponadto w kolejnych rundach lepsze rozstawienie.

Nowa formuła Ligi Konferencji to rozgrywki wręcz skrojone pod polskie zespoły. Powiększenie liczby uczestników Ligi Mistrzów i Ligi Europy sprawiło, że obsada LKE jest słabsza. Anglików, Hiszpanów, Włochów oraz Niemców reprezentują zespoły z 6. lub 7. miejsca w tabeli, a nie 5. bądź 6., a jedną zamiast dwóch drużyn mogą wystawić Francuzi, Holendrzy, Portugalczycy czy Belgowie.