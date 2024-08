Giganci hiszpańskiego futbolu spotkają się w ramach turnieju US Soccer Champions Tour. I choć to tylko mecz towarzyski, będzie dla nich ważnym etapem przygotowań do nowego sezonu.

Barcelona letnie tournee zaczęła od zwycięstwa nad Manchesterem City po rzutach karnych (4-1, w meczu 2:2), Real - od porażki 0:1 z Milanem.

Kiedy Real Madryt przyleci do Polski?

Po El Clasico na amerykańskiej ziemi Katalończyków czeka jeszcze rywalizacja z Milanem, a Królewskich - z Chelsea (oba spotkania 6 sierpnia). Przed startem sezonu ligowego w Hiszpanii (15 sierpnia) Barcelona zagra jeszcze z Monaco o Puchar Gampera (12 sierpnia), a Real przyleci do Warszawy, by powalczyć z Atalantą Bergamo o Superpuchar Europy (14 sierpnia).

W barwach Królewskich zadebiutował już Endrick, 18-letni Brazylijczyk uznawany za wielki talent. - Ma w sobie coś wyjątkowego. Rzadko spotyka się zawodnika z takimi umiejętnościami - chwali młodego napastnika trener Carlo Ancelotti.