Kim jest Leny Yoro - nastolatek, za którego Manchester United zapłacił fortunę?

Interesowały się nim Real Madryt, Paris Saint-Germain czy Liverpool, ale on wybrał Manchester United.

- Trafić do takiego klubu w tak młodym wieku to zaszczyt. Znam historię młodych zawodników w United, czuję, że może to być idealne miejsce, bym pokazał mój potencjał i zrealizował moje ambicje razem z nowymi kolegami - tłumaczy Yoro. Podpisał pięcioletni kontrakt i ma zastąpić swojego rodaka, doświadczonego Raphaela Varane’a, który rozstał się z zespołem z Old Trafford.

Leny Yoro. W Lille debiutował w wieku 16 lat

W ubiegłym sezonie Yoro grał tak dobrze, że znalazł się w jedenastce sezonu Ligue 1. Pomógł Lille awansować do Ligi Mistrzów. - To jeden z najbardziej obiecujących młodych obrońców. Ma wszystkie niezbędne cechy, by stać się światowej klasy stoperem - podkreśla dyrektor Manchesteru United Dan Ashworth.

Yoro w Lille debiutował już w wieku 16 lat. W dorosłej reprezentacji Francji jeszcze nie zagrał, ale to zapewne kwestia czasu. Nie poleciał do Paryża na igrzyska olimpijskie, więc Erik ten Hag, który przedłużył umowę, będzie miał go do dyspozycji przez cały okres przygotowawczy do sezonu. Yoro rozpoczął już treningi z drużyną.