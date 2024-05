United wygrali tylko dwa z ostatnich dziesięciu spotkań ligowych i spadli na ósmą pozycję. - Zasłużyliśmy na tę porażkę - przyznał po meczu z Crystal Palace trener Erik ten Hag.

Holender nie szukał wymówek, choć jeszcze przed spotkaniem opowiadał, że problemy kadrowe, jakich doświadczył jego zespół, mogą się zdarzyć raz na dekadę, a budowanie składu musi ulec w przyszłości poprawie.

Erik ten Hag może wrócić do wielkiego klubu

Wygląda na to, że nie będzie to już jego zmartwienie. Ten Hag raczej nie zachowa posady, ale co ciekawe to rozstanie wcale nie musi odbić się mu czkawką.

Interesuje się nim podobno Bayern poszukujący następcy Thomasa Tuchela. Holender pracował już w Monachium, w latach 2013-2015 był trenerem drużyny rezerw.