Wraca Ekstraklasa. Czy i dlaczego warto się tym ekscytować?

Większość kadrowiczów to jednak produkty Ekstraklasy - piłkarsko niedouczeni, czasami niedorośli mentalnie. Opuszczali Polskę z dobrymi referencjami, bo wyróżniali się na tle szarej masy. Ale to, co było cenione u nas, w niejednym klubie zagranicznym nie wystarczyło.

Czytaj więcej Piłka nożna Bartłomiej Wdowik wart 50 mln euro? Lider opuścił Jagiellonię Białystok Bartłomiej Wdowik trafi z Jagiellonii Białystok do Sportingu Braga. Portugalczycy zapłacili za Polaka 1,5 mln euro, ale do jego kontraktu sumę odstępnego wpisali znacznie wyższą - to 50 mln euro.

Ekstraklasa. Dobre miejsce na promocję

To nie przypadek, że - poza szczególną pozycją Roberta Lewandowskiego - najlepsi polscy piłkarze nigdy nie grali w Ekstraklasie albo przeżyli tam jedynie epizody (Piotr Zieliński, Nicola Zalewski, Kacper Urbański, wcześniej Grzegorz Krychowiak). Wyjechali z kraju na tyle wcześnie i mieli na tyle rozumu, aby wykorzystać szanse na zachodnich uniwersytetach. Mieli też inną mentalność niż ich koledzy znad Wisły, więc siłą rzeczy inaczej grali.

Urbański ma niewątpliwie talent, ale podobnych zawodników są w Europie setki. On ma to szczęście, że miał efektowny start na Euro 2024 już jako zawodnik Bolonii. Gdyby grał w polskim klubie, stałby się towarem, na którym można zarobić. Tak, jak w 2016 roku 19-letni Bartosz Kapustka, który pojechał na turniej do Francji jako zawodnik Cracovii i wypadł tam świetnie, po czym wzięli go w ręce niekompetentni agenci oraz doradcy, sprzedali do Anglii, gdzie bardzo zdolny chłopak stracił kilka lat na wypożyczeniach i ławkach rezerwowych.

Ekstraklasa jest bardzo dobrym miejscem na rozwijanie talentów pod warunkiem, że zawodnik nie będzie szedł na skróty, nie zachłystnie się przedwczesną sławą i będzie miał agenta mądrego, a nie tylko liczącego na pieniądze z transferu. Bo o trenerów można być spokojnym, ich poziom jest wyższy niż piłkarzy. Często miewam wrażenie, że w naszych klubach są oni jedynymi profesjonalistami.