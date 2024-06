Zbigniew Jakubas śni o potędze. Motor Lublin zagra w Ekstraklasie

Czytaj więcej Euro 2024 Euro 2024. Piłkarze z Ekstraklasy na mistrzostwach Europy Michał Probierz powołał na Euro 2024 najmniejszą liczbę piłkarzy z Ekstraklasy w historii udziału reprezentacji Polski w turnieju takiej rangi. Zawodników występujących w naszej lidze na niemieckich boiskach jednak nie zabraknie.

Nie tylko Motor. Odrodzenie sportu w Lublinie

Jeszcze dekadę temu miasto było na sportowej mapie Polski białą plamą, pozostając znane jedynie za sprawą piłkarek ręcznych, które seryjnie zdobywały mistrzostwo kraju. W 2017 roku reaktywowano żużel. Motor dwa lata później wrócił do Ekstraligi, a w 2022 roku sięgnął po tytuł.

W tym samym czasie rozwijała się w Lublinie męska siatkówka. LUK awansował do Plus Ligi w 2021 roku, a ostatni sezon miał najlepszy w historii, zajmując na koniec rozgrywek piąte miejsce. Teraz ma być jeszcze lepiej, a kibice nie mogą doczekać się oficjalnego ogłoszenia transferu Wilfredo Leona.

Półfinał baraży o ekstraklasę – Motor pokonał po karnych lokalnego rywala, Górnika Łęczna — oglądało ponad 15 tysięcy kibiców, co pokazuje, że potencjał kibicowski w mieście jest ogromny. Podkreślał to po wywalczeniu awansu sam Jakubas, porównując sytuację w Lublinie do Częstochowy.

Czytaj więcej Piłka nożna Ekstraklasa. Dlaczego Jagiellonia Białystok została mistrzem Polski? Jagiellonia Białystok została pierwszy raz mistrzem Polski. Była lepsza od klubów bogatszych i mających większy potencjał. Ekstraklasa pozostaje jedną z najsłabszych lig w Europie.

Raków zdobył mistrzostwo bez odpowiedniego stadionu. Motor ma pod tym względem przewagę, ale czy ambicje właściciela sięgają równie wysoko? - Jeżeli Raków może, to my też – mówi Jakubas. Drużyna z Częstochowy drogę z drugiej ligi do tytułu pokonały w sześć lat. Motor ma więc jeszcze czas.