Bartłomiej Wdowik wart 50 mln euro? Lider opuścił Jagiellonię Białystok

Czytaj więcej Piłka nożna Zbigniew Jakubas śni o potędze. Motor Lublin zagra w Ekstraklasie Motor Lublin po 32 latach znów zagra w Ekstraklasie. Klub Zbigniewa Jakubasa wydaje się być w lepszej sytuacji, niż Raków Częstochowa, który rok temu został mistrzem Polski.

Sporting nigdy nie był mistrzem Portugalii, ale trzeba pamiętać, że w Portugalii po tytuł sięgało zaledwie pięć drużyn. Oprócz „wielkiej trójki”, czyli Benfiki Lizbona, FC Porto i Sportingu Lizbona, udało się to Belenenses oraz Boaviście Porto.

Sporting Braga, Bartłomiej Wdowik nie był pierwszy

23-letni wahadłowy nie będzie pierwszym Polakiem w barwach Bragi. Bramki tego klubu bronił przed laty Andrzej Woźniak, który rozegrał tam 15 spotkań. Wiosną 2007 roku Sporting sięgnął zaś po napastnika Marcina Chmiesta, który w 10 występach nie strzelił gola i po pół roku wrócił do Polski. Chwilę później do Bragi trafił Paweł Kieszek i był to jego pierwszy klub w Portugalii. Furory nie zrobił, ale trafił do FC Porto. Później nasz bramkarz wyrobił sobie w lidze portugalskiej dość solidną markę.