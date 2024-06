Ośmiu piłkarzy z Ekstraklasy znalazło się w 26-osobowych kadrach reprezentacji na Euro 2024. To Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok), Bartosz Salamon (Lech Poznań), Słoweńcy Miha Blażić (Lech) i Erik Janża (Górnik Zabrze), Gruzini Nika Kwekweskiri (Lech) i Otar Kakabadze (Cracovia) oraz Rumun Bogdan Racovitan (Raków Częstochowa).

Reklama

W porównaniu z poprzednimi turniejami to grono raczej skromne — także na tle poprzednich wyborów selekcjonerów reprezentacji Polski. Leo Beenhakker (2008) i Adam Nawałka (2016) powoływali na mistrzostwa Europy po dziesięciu graczy z naszej ligi. Franciszek Smuda (2012) postawił na sześciu takich piłkarzy, a Paulo Sousa (2021) - na czerech.

Ekstraklasa na Euro 2024. Reprezentacja się kurczy

Osiem lat temu na Euro 2016 we Francji było aż piętnastu zawodników z polskich klubów i to rekord, bo obok dziesięciu Polaków na turniej pojechało także czterech Węgrów oraz Słowak. Był to ponadto pierwszy turniej w historii, na którym zobaczyliśmy piłkarzy z Ekstraklasy, którzy nie są reprezentantami Polski.

Trzy lata temu takich graczy również było pięciu: dwóch Słowaków, Chorwat, Fin oraz Czech.