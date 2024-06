GKS Katowice wraca do Ekstraklasy. "Może być rewelacją rozgrywek"

Czytaj więcej Euro 2024 Euro 2024. Piłkarze z Ekstraklasy na mistrzostwach Europy Michał Probierz powołał na Euro 2024 najmniejszą liczbę piłkarzy z Ekstraklasy w historii udziału reprezentacji Polski w turnieju takiej rangi. Zawodników występujących w naszej lidze na niemieckich boiskach jednak nie zabraknie.

Ekstraklasa. GKS Katowice potrzebuje wzmocnień

- GKS już szuka wzmocnień i mają być to zawodnicy gotowi do gry w ekstraklasie. W Ruchu odbyło się to zbyt późno, strata punktowa była za duża. Władze GKS-u muszą dobrze ocenić sytuacje kadrową i podjąć decyzje, kto da sobie radę w Ekstraklasie, a kto nie - mówi Żurek.

Wiadomo już, że w nowym sezonie zespół będzie musiał sobie radzić bez jednego z architektów (5 goli, 10 asyst) awansu, bo Antoni Kozubal wraca z wypożyczenia do Lecha Poznań.

Klub z Katowic na razie oficjalnie potwierdził trzy transfery i wszyscy to piłkarze doświadczeni. Jesienią dla GKS-u zagrają obrońca Lukas Klemenz (Górnik Łęczna) oraz napastnicy Borja Galan (Odra Opole) i Adam Zrelak (Warta Poznań).

Czytaj więcej Piłka nożna Ekstraklasa. Dlaczego Jagiellonia Białystok została mistrzem Polski? Jagiellonia Białystok została pierwszy raz mistrzem Polski. Była lepsza od klubów bogatszych i mających większy potencjał. Ekstraklasa pozostaje jedną z najsłabszych lig w Europie.

Rafał Górak i GKS Katowice powalczą w Ekstraklasie

Drużynę wciąż będzie prowadził Rafał Górak. To trener, którego podejście do pracy można określić słowem „konsekwencja”. Swoją drugą kadencję w GKS-ie zaczął w 2019 roku i choć wiele razy był w mediach zwalniany, awansem dopiął swego.