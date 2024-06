- Ten facet ma wyłączony układ nerwowy. Nieważne, czy gra na Zaborzu, czy na Camp Nou - opowiadał „Rz" Jerzy Mucha, były dziennikarz „Przeglądu Sportowego", a później szef biura prasowego Górnika Zabrze, czyli klubu, do którego Skorupski trafił w wieku 12 lat. - Pamiętam taki mecz reprezentacji młodzieżowej w Portugalii, kiedy Filip Kurto dostał czerwoną kartkę. Siedzący na ławce Łukasz rzucił gwarą śląską do trenera: “spokojnie, jo to chyca”. I jedenastkę obronił.

- Wyróżniał się na tle rówieśników, przede wszystkim odwagą i ambicją. Psychika była jego najmocniejszą stroną. Koleżeński, zawsze uśmiechnięty i wyluzowany. Miał charakter, nie był grzecznym chłopcem, ale u bramkarzy to zaleta - wspominał „Rz" Jerzy Machnik, pierwszy trener Skorupskiego.

Dlaczego kariera Łukasza Skorupskiego znalazła się na zakręcie?

Kiedy podczas wizyty z dwoma kolegami w jednym z katowickich lokali Skorupski wziął udział w bójce, jego kariera znalazła się na zakręcie. Przełomem okazał się wyjazd do Włoch. Kupiła go AS Roma. Nie grał wiele, ale zmienił podejście do życia i treningów. Italia stała się dla niego drugim domem. Stabilizację zapewniła mu rodzina. Ożenił się z Włoszką, mają syna.

Był wypożyczany do Empoli, gdzie zbierał doświadczenie, ale to w Bolognii zapracował na tytuł jednego z najlepszych bramkarzy Serie A. Od 2018 roku bronił już w ponad 200 meczach - w 53 zachował czyste konto.