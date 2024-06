Niemal dokładnie trzy lata temu cały świat futbolu wstrzymał oddech, gdy Eriksen stracił przytomność podczas meczu Euro 2020 z Finlandią, a lekarze toczyli walkę o jego życie, prowadząc na boisku w Kopenhadze akcję reanimacyjną.

Kolejne mecze oglądał ze szpitalnego łóżka, a koledzy z drużyny każde następne zwycięstwo dedykowali właśnie jemu. Doszli aż do półfinału, gdzie dopiero po dogrywce ulegli Anglikom.

Christian Eriksen. Jak wrócił do gry w piłkę?

Powrót do gry zajął Eriksenowi osiem miesięcy, choć czarne scenariusze zakładały, że nie wróci już do profesjonalnej piłki i zostanie mlodym emerytem. Wszczepiono mu kardiowerter-defibrylator - urządzenie wielkości pudełka zapałek monitorujące pracę serca.

Nie tylko wrócił, ale trafił do Premier League - najpierw do Brentford, a pół roku później do Manchesteru United, gdzie występuje do dziś. Pojechał także na mundial w Katarze (tam Dania jednak zawiodła i nie wyszła z grupy, w której rywalizowała z Francją, Australią i Tunezją).