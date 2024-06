Obaj są przyszłością niemieckiej piłki i nie ukrywają, że kiedyś chcieliby zagrać w jednym klubie. Wirtz był w minionym sezonie liderem Bayeru Leverkusen, który bił rekordy meczów bez porażki i niemal do samego końca pozostał niepokonany. Musiala na stadionie w Monachium czuje się jak w domu, to w Bayernie wchodził do dorosłego futbolu, choć wychowywał się w Anglii. Jest synem Nigeryjczyka i Niemki o polskich korzeniach.

Euro 2024. Czy Niemców stać na medal?

Kai Havertz jest od nich nieco starszy, ale też swego czasu uważany był za złote dziecko niemieckiej piłki. Kilka lat temu zapewnił Chelsea zwycięstwo w finale Ligi Mistrzów, dziś gra w Arsenalu. To on w piątek asystował przy golu Musiali, a później wykorzystał jeszcze rzut karny.

Czytaj więcej Piłka nożna Niemcy obawiają się występu kadry na Euro 2024 Niemcom rośnie pokolenie, które zdobyło już mistrzostwo Europy i świata do lat 17, ale gospodarze Euro 2024 obawiają się, że podczas tej najważniejszej imprezy dekady dorosła reprezentacja przyniesie wstyd.

Dla Szkotów ten mecz zakończył się w zasadzie przed przerwą, gdy po brutalnym faulu na Ilkayu Guendoganie czerwoną kartką ukarany został Ryan Porteous. Ich bezradność rzucała się jeszcze bardziej w oczy i tylko litości gospodarzy zawdzięczają, że zatrzymali się na pięciu bramkach. Tę czwartą wbił Niclas Fuellkrug, piątą - Emre Can. Jedyny gol dla Szkotów padł po samobójczym trafieniu Antonio Ruedigera.

Niemcy oszczędzali siły na kolejne mecze z Węgrami i Szwajcarią. Za wcześnie, by mówić, czy stać ich na medal, ale z pewnością w kraju gospodarza wróciła euforia, jakiej dawno nie oglądano.

