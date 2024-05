Hummels został trzecim najstarszym strzelcem gola w historii półfinałów Champions League. Starsi byli tylko Ryan Giggs i Edin Dżeko - obaj trafili do bramki po 37. urodzinach.

Całe swoje piłkarskie życie Hummels dzielił między Monachium i Dortmund, ale to z Borussią awansował już po raz drugi do finału najważniejszych rozgrywek. Z jedenastki BVB, która w 2013 roku wyszła na Wembley przeciw Bayernowi, został oprócz niego już tylko Marco Reus.

Bramkarz Roman Weidenfeller oraz koledzy z defensywy - z Neven Subotić i Marcel Schmelzer - zakończyli kariery. Łukasz Piszczek jest trenerem i telewizyjnym ekspertem, Jakub Błaszczykowski ratuje Wisłę Kraków, a Robert Lewandowski strzela gole dla Barcelony, u boku Ilkaya Guendogana. Kevin Grosskreutz gra w lidze regionalnej, a Sven Bender jest asystentem trenera Borussii Edina Terzicia.

Borussia Dortmund. Droga do finału Ligi Mistrzów

Tamten finał z 2013 roku, choć przegrany 1:2, do wtorkowego wieczoru był dla kibiców ostatnim pięknym wspomnieniem, bo potem przez dekadę granicą nie do przeskoczenia okazywał się ćwierćfinał, a w Bundeslidze Borussia nie zdołała przerwać hegemonii Bayernu, nawet gdy w ubiegłym sezonie miała tytuł wyłożony jak na tacy. Dała go sobie wyrwać w ostatniej kolejce, ale z tamtego niepowodzenia wyciągnęła wnioski. Przykre doświadczenie tylko ją wzmocniło.