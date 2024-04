Gdy w ćwierćfinale Real Madryt po rzutach karnych wyeliminował obrońców trofeum z Manchesteru City, można było uznać, że odpadł mu najtrudniejszy rywal w drodze po kolejną Ligę Mistrzów. Choć Bayern stanowi ważną część historii tych rozgrywek (jego półfinały z Realem także), to w tym sezonie jest wielkim rozczarowaniem. W Bundeslidze został zdystansowany przez wielki Bayer Leverkusen Xabiego Alonso, a niedawno poobijała go nie tylko Borussia Dortmund, ale nawet beniaminek Heidenheim (i to odwracając wynik z 0:2 na 3:2). W tej sytuacji równie ważne jak zakończenie sezonu w Lidze Mistrzów jest dla Bayernu znalezienie nowego trenera.

Reklama

Czytaj więcej Piłka nożna Xabi Alonso - honorowy obywatel Leverkusen Xabi Alonso grał w największych klubach i zdobył wszystkie najważniejsze trofea, a teraz pokazuje, że trenerem może być równie wybitnym, jak był piłkarzem.

Bayern — Real. Wielki Toni Kroos i gol Viniciusa

Przez pierwszy kwadrans półfinału Ligi Mistrzów w Monachium Real dał się wyszaleć Bayernowi. Już w pierwszej minucie pojedynek z Andrijem Łuninem przegrał Leroy Sane, potem zmarnował kolejną szansę, a swoje próby miał też Harry Kane A potem za rozgrywanie piłki wziął się Toni Kroos. 34-letni pomocnik, który dziesięć lat temu wygrywał Ligę Mistrzów z Bayernem, a potem cztery razy dokonał tego z Realem, fantastycznie podał do Viniciusa, tylko plecy Brazylijczyka oglądał odpowiedzialny za jego krycie Kim i goście z Madrytu prowadzili.

Kibice niemieckiego futbolu musieli w tym momencie mieć ambiwalentne uczucia: z jednej strony Bayern przegrywał, z drugiej — działo się to za sprawą kolejnego w tym sezonie wybitnego zagrania Kroosa, który wrócił do reprezentacji Niemiec, by pomóc jej na Euro 2024.

Bayern nokautuje Real na początku drugiej połowy

Przy prowadzeniu Realu do przerwy mogło się wydawać, że ligomistrzowi rutyniarze z Madrytu włożyli już stopę w otwarte drzwi do finału i nie pozwolą im się zamknąć. Jeśli jednak Liga Mistrzów czegoś nas nauczyła w tym sezonie to tego, że zwroty akcji są stałym elementem scenariusza. I faktycznie — już w 57. minucie Bayern prowadził 2:1.