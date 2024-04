- W futbolu jest tyle pieniędzy, że do takich sytuacji nie powinno w ogóle dochodzić. To wstyd dla świata piłki. Nie mogę w to uwierzyć - nie ukrywa bramkarz Barcelony Marc-Andre ter Stegen, a trener katalońskiej ekipy Xavi mówi o “niesprawiedliwym wyniku”.

Real - Barcelona. Hiszpańskie gazety o Robercie Lewandowskim

Liczyliśmy na dobry występ Roberta Lewandowskiego i jego pierwsze trafienie w ligowym El Clasico, tymczasem polski napastnik przeszedł niezauważony, nie miał żadnej dogodnej sytuacji i już po godzinie gry Xavi zdjął go z boiska.

Dziennik “Mundo Deportivo” napisał, że pokazał “minimum” i był “najmniej aktywnym z piłkarzy ofensywnych”.