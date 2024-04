Feio postawił więc na tych, którzy grali dotychczas. I jeszcze ich niczego nowego nie nauczył, jeśli to jest w ogóle możliwe. Josue grał jak zwykle, robiąc różnicę w umiejętnościach. Tomas Pekhart tym razem nie trafił, a Marc Gual nie trafiał jak zwykle. Dośrodkowania Patryka Kuna nie miały adresata, a Paweł Wszołek stracił impet i wigor.

Dobrze natomiast spisywała się linia obrony z Rafałem Augustyniakiem. A grał przeciw, bądź co bądź, liderowi strzelców - Exposito.

Przewaga Legii polegała na nieco wyższych umiejętnościach poszczególnych zawodników. Kiedy już mieli piłkę, to rzadko ją tracili. W przeciwieństwie do wrocławian, którzy nawet jeśli piłkę odebrali, to szybko ją tracili, pozbawiając się szans na kontratak, bo raczej nie na atak pozycyjny. Tego nie potrafią.

PKO BP Ekstraklasa. O co walczą Legia i Śląsk?

Remis 0:0 odpowiada obrazowi tego, co widzieliśmy. Z nowym trenerem Legia zdobyła w dwóch meczach dwa punkty z sześciu możliwych. Jeśli zaangażowano go by ratował pozycję drużyny w tabeli, to na razie plany się nie spełniają.

Legia zajmuje piąte miejsce i ma jeszcze teoretyczne szanse na pierwszą trójkę, co wiąże się z występami w europejskich pucharach. Ale z taką grą jak w niedzielę może być o to trudno.