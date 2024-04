Stefan Szczepłek o Goncalo Feio: Taką zmianę trudno zrozumieć

Te dwa światy nie mogą się porozumieć. Zakładam, że dyrektor Jacek Zieliński chciałby mieć jak najlepszych piłkarzy i przedstawia ich listę, ale prezes, czyli biznes, mówi: „Nie, za drogo”. Nie da się tymczasem stworzyć eleganckiego salonu, kupując do niego wyposażenie na wyprzedaży z nadzieją, że jak się marny mebel wypucuje, to kiedyś uda się go sprzedać drożej. Biznes tworzy futbol, ale go także zabija tam, gdzie właściciele mają w oczach zera zamiast goli.

Runjaić nie był złym trenerem, ale nie był też wybitnym. Od pewnego czasu nie wiedział, co zrobić, żeby Legia grała lepiej, a transfery w obydwie strony, na które nie zawsze miał wpływ, nie pomagały. Doszedł do ściany, której już nie przebije.

Pojęcia „wstyd” w futbolu praktycznie nie ma

Jego następca, czyli Portugalczyk Goncalo Feio, pracował kiedyś w akademii Legii, był też w Wiśle, Rakowie i Motorze, ale tylko w tym ostatnim dał się poznać jako trener. Dlaczego więc go zwolniono? Bo nie dało się z nim wytrzymać. Przekraczał bariery etyczne, obrażał ludzi i trzeba się było za niego wstydzić. Tyle, że pojęcia „wstyd” w futbolu praktycznie nie ma. Piłkarze go jednak lubili, bo widocznie pod względem charakteru był do nich podobny.

Legia to nie Motor, a Warszawa to nie Lublin. W stolicy obowiązują inne standardy. Trudno zrozumieć, dlaczego tak kulturalne osoby, jak prezes Mioduski, i tak spokojne, jak dyrektor Zieliński, zatrudniły trenera nie tylko nieobliczalnego, ale też bez większych dokonań. To się raczej nie uda.